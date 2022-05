Ezzel a trükkel ússzák meg az élelmes magyarok a klímaszerelést: szakajtónyi pénzt spórolnak, akik erre figyelnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hőszigetelés korszerűsítésével nemcsak költségeinket csökkenthetjük, de környezetünk védelméhez is hozzájárulunk. Jobb hőszigetelés alkalmazásával fűtésszámlánkat jelentősen mérsékelhetjük, akár 40-50 százalék is lefaragható belőle, nyáron pedig a légkondicionáló berendezés használata is okafogyottá válhat - derül ki a HelloVidék cikkéből.

A hőszigetelt falak nyújtotta komfortot évszaktól függetlenül, egész évben élvezhetjük. A jó minőségű anyagokkal jó minőségben kivitelezett hőszigetelés a hideg hónapokban a falakon belül tartja a meleget, míg a nyári időszakban a falazat sokkal nehezebben melegszik át – így pedig a fűtésre, illetve hűtésre felhasznált energiát is jelentősen csökkenthetjük. Röviden: minden hőszigetelésre fordított forint többszörösen megtérül, nyáron pedig felér egy klímaberendezéssel a kívül-belül jó szigetelés. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egy átlagos magyar családi ház az uniós átlagnál akár 10 százalékkal több energiát fogyaszthat négyzetméterenként, ebből a hőveszteség 25-35 százaléka a falakon, 25 százaléka a tetőn, 20-25 százaléka a nyílászárókon, 15 százaléka pedig a padlón át távozik. Az optimális hőszigetelés a külső falakat melegen tartja télen, nyáron pedig hűvösen. A kellemes lakóklíma legfontosabb tényezői a hőmérséklet és a páratartalom. 19-22 °C-os szobahőmérsékleten (felhasználástól függően) 40-60 százalékos légnedvesség mellett kényelmesen érezzük magunkat. Ennek eléréséhez pedig melegen tartott falakra van szükség. Ha kíváncsi vagy a részletekre, olvasd el a teljes cikket a HelloVidék oldalán! KATT!

Címlapkép: Getty Images

