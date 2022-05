Ennyiből újította fel floridai luxusvilláját a dúsgazdag Polgár Árpi: less be a fényűző otthonba

A Polgár-házaspár megmutatta, hogyan újíttatták fel floridai otthonukat 50-55 ezer dollárért, ami több mint 18 millió forintnak felel meg.

Polgár Tünde és Polgár Árpád a YouTube-csatornájukon többször megmutatták már floridai otthonukat, ám az elmúlt időszakban nagy felújításokba kezdtek a házat illetően. Ennek jelenlegi eredményeibe adtak betekintést új videójukban. Mint kiderült, Polgár Árpád több, saját készítésű festménye is lóg a falakon.

A munkálatokba ők is bekapcsolódtak, például a gardróbot saját kezűleg építették fel, de a fürdőszobai tükröket is ő szerelte fel. A házban több antik bútor, és festmény is bekerült. Polgár Árpád az árakra is kitért:

Összességében a bútorokkal, amiket venni kellett, azzal együtt durván 50-55 ezer dollárba került. A teljes felújítás a burkolatokkal, bútorokkal, festéssel, vakolással, új konyhai gépekkel

- tette hozzá, ami nagyjából 18 millió forintnak felelne meg.

Polgár Tünde hozzátette, hogy sok pici apróság hiányzik még. Az ingatlanhoz két vendégszoba is tartozik.

A terveink szerint a kertbe is egy csomó minden történt volna, de sajnos nem történt meg. Bőven maradt a jövő évre is tennivaló

- mondta Polgár Tünde.