Itt az EU újabb mesterterve: ezzel zúznák szét az orosz energiafüggést

Az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való elszakadást remélheti az Európai Bizottság attól a tervtől, mely az egész Unióban beindítaná a napelemgyártást - írja a Reuters.

A tervezet nem is rejti véka alá, hogy hosszú távon az orosz energiahordozóktól való elszakadást támogatná. Közzétenni a jövő héten fogják egy olyan javaslatcsomagban, amely önmagában is az orosz energiától való függetlenedést célozza. Van hová fejlődni napenergia terén: 2020-ban az EU-ban megtermelt energia mindössze 5 százalékát biztosították napelemek, annak ellenére is, hogy az ilyen típusú (fotovoltaikus) energia ára az elmúlt évtizedben óriási mértékben, 80 százalékkal csökkent.

A tervezet nem csak a gyártást, hanem az olyan háztartásokat, irodákat is segítené, ahol már eleve van napelem, de erről pontosabb részleteket még nem tudni - az szinte biztos, hogy pénzügyi támogatást is rejt majd a program. Az EU emellett tavaly óta dolgozik egy olyan tervezeten is, amely 2030-ra a legtöbb épület esetében kötelezővé tenné a karbonsemleges energia használatát.