Így áll most a hajléktalanhelyzet Magyarországon: sokan eltűntek az utcákról

Ötödével csökkent a hajléktalanok száma két év alatt Magyarországon – írja a Népszava.

A lap a Menhely Alapítvány felmérésére hivatkozva azt írja, hogy bár a hajléktalanok száma csökkent, sokan inkább csak kikerültek az ellátórendszerből a koronavírus miatt, vagy eltűntek a közterületekről a rendőri intézkedések és a bírságok következtében. Ez azt jelenti, hogy sokan folyamatosan inkább mozgásban vannak, tartva a szigorúbb közterületi szabályozástól. Az alapítvány elnöke azt is elmondta, bár adatuk nincs rá, vélhetőleg nőtt a halálozási arány is a közterületen élők körében.

A felmérésből azonban az is kiderült, sok hajléktalan lett nyertese a krónikus munkaerőhiánynak, amely már 2019-ben arra késztette a munkaadókat, hogy szükség esetén szállást is biztosítsanak az új munkavállalóknak. Ezeknek a szállásoknak a minősége azonban az alapítvány elnöke szerint nagyon eltérő. Ezen felül kiderült az is, hogy a fedél nélküli embereke egyre korosabbak, csaknem háromnegyedük elmúlt ötven éves. Többségük krónikus betegséggel, mentális, alkohol- vagy drogproblémával küzd.