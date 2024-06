Pont került Szandi csúnya ügyének végére: mindenki jól járt a legvégén

Visszautalta a gázsit, és még a mélyszegénységben élő családot is meglátogatta. Mint elmondta, szerinte mindkettejüket félretájékoztatták.

Úgy tűnik, több nap után véget ér Szandi körüli botrány. Az énekesnőről a Pénzcentrum is megírta, hogy egy szlovákiai fellépés nem a tervek szerint sikerült, ugyanis mikor férjével megérkezett a helyszínre az énekesnő, tízen sem várták a közönségben.

A jótékonysági rendezvény a szervezők szerint is hagyott kívánnivalót maga után, de az énekesnő és a férje ragaszkodtak az előre, szerződésben is rögzített fellépti díjhoz, ami 1500 euró volt (átszámítva mintegy 600 ezer forint).

Szandi most közösségi oldalán azt írta: rossz döntést hoztak a helyszínen azzal, hogy azért is átvették a fellépti díjat, mert végül ő nem is szállt ki a kocsiból. A pénzt most visszautalták, ráadásul azt a családot is meglátogatták, akik megsegítésére a rendezvényt eredetileg meghirdették.

Megnyugodott a lelkem, pénteken visszautaltuk a pénzt a jótékonysági Alapítvány számlájára! A férfi aki a múlt heti madari rendezvényre kiközvetített engem, az Alapítvány vezetője, Daniela kérésére sem adta meg Neki a telefonszámunkat, így előzetesen semmit sem tudtunk arról, hogy a rendezvény egy mélyszegénységben élő család megsegítéséről szól. Az interneten való hosszas keresgélés után pénteken sikerült felvennünk telefonon a kapcsolatot Danielával. Mostanra kiderült, hogy mind a ketten félre voltunk informálva

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- írta oldalán a kilencvenes évek népszerű popdívája.

címlapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA