Ilyen luxusházban él Istenes Laci, a Mokka műsorvezetője, Istenes Bence édesapja

Kiderült, hogy milyen luxusházban él Istenes László: az ingatlanról annyit tudni, hogy 2020-ban költöztek be, a műsorvezető több részletet nem is árult el otthonáról. Azonban annyi talán biztos, hogy még a nagyobb problémák előzz vágtak bele az építkezésbe.

Akik követik Istenes Lászlót az Instagramon, napi szinten betekintést nyerhetnek az életébe, sőt a műsorvezető még az otthonába is betekintést ad a követőinek.

Az 58 éves műsorvezető egy új építésű családi házban lakik. Az ingatlanba 2020-ban költöztek be, és Istenes László rengeteg fotót posztol a házból. Azt viszont titokban tartja, pontosan hol is helyezkedik el a ház, még az sem derül ki, hogy Budapesten él-e, vagy valahol máshol.

Annyi talán biztos, hogy Istenes Laciék még talán pont idejében vágtak bele az építkezésbe, elkerülték a nagyobb drágulást és az egyéb problémákat. Korábban a Pénzcentrum is írt arról, hogy nincs könnyű dolga annak, aki manapság új házat építtetne.

Az első, és mindjárt a legnagyobb probléma, hogy lesz-e olyan vállalkozó, aki be is fejezi azt a házat, amit elkezdtünk építeni? Jelenleg ugyanis óriási verseny van a szakemberekért, még úgyis, hogy a COVID-világjárvány miatt sok szakember hazatért Magyarországra, akik itt is maradtak. Jó mesteremberből ugyanakkor még így is kevés van. A magánépíttetőknek pedig a nagyberuházókkal kell versenyezniük az olyan vállalkozó csapatokért, akik mostanra már sokszor szívesebben dolgoznak nagyobb projekteken, a nagyobb pénz reményében.

Pontosan itt van a kutya elásva, azok ugyanis, akiket nem szívnak el a nagy beruházók, sokkal magasabb áron tudnak vállalni magánépítkezést is. Aminek végső soron magasabb költség lesz a következménye.

Arról pedig még nem is beszéltünk, hogy építkezéskor a nulladik ponton azt is el kell dönteni, hogy generálkivitelezővel vagy saját magunk szervezésében vágunk neki a dolognak (utóbbi esetében, bár nem kötelező, egy kompetens műszaki ellenőrre mindenképp szükség lesz).

Természetesen ebben az esetben is, a kevesebb ránk háruló tehernek többlet költsége van, viszont ha saját magunk irányítjuk a dolgokat, akkor rengeteg stressz faktorral kell szembenéznünk, amit nem biztos, hogy mindenki bír.

Építési költségek megoszlása:

alapkiásás, egyéb munkák: kb. 5%

szerkezetkész állapot: kb. 20-25%

zárt épületburok kialakítása: kb. 20% (erősen ablakfüggő)

vízszerelés, elektromos vezetékek: 20%

vakolás, festés, padlóburkolat, ajtók, gépészet: kb. 15%

ház késszé tétele (belakása): kb. 15%

És hogy mit jelent ez a végösszeg tekintetében? Konkrétumot természetesen nehéz mondani, hiszen rengeteg befolyásoló tényező van, ráadásul az alapanyagár-változásokat mostanság senki nem tudja előre megjósolni. Az azonban látszik, hogy egy kb. 100 négyzetméter alapterületű ház felépítése gyenge minőséggel, rossz szigeteléssel 30 millió forint környékén még kijöhet. Ugyanakkor egy közepes színvonalú, AA++ energiás házat már nem igen úszhat meg az ember 40 millió forint alatt, miközben az emelt színvonalért már inkább 50 milliót kell kifizetni. A határ pedig természetesen felfelé a csillagos ég.

Címlapkép: Instagram