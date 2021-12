Rengeteg magyart szedhetnek rá lakásfelújításkor: sokan már a legelején óriási hibát követnek el

Bár összességében tisztul a magyar építőipar, sok magánmegrendelő még mindig nem szerződik a kivitelezővel.

A kereslet és kínálat kiegyenlítődésének éve lesz 2022, ami kedvező hatással lehet az árakra, és a szakmunkás, valamint mérnök hiányból eredő feszültséget is jobban lehet majd kezelni a korábbiaknál kisebb mértékű, az idei 5100 milliárd forint körüli termelési értéket 5-6 százalékkal megfejelő növekedés közben

- mondta el a VG Podcastban Koji László, az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetségének elnöke. A szakember ezen felül beszélt arról is, hogy bár harminc éve áramlik ki az értékes munkaerő nyugatra, most már Magyarországon is vannak olyan cégek, akik a kinti fizetések 60-70 százalékát meg tudják adni, miközben itthon olcsóbb az élet.

Koji László beszélt arról is, hogy konjunktúra idején a kontároknak is nagyobb terep jut. Ez azt jelenti, hogy a szakmában az államilag nem támogatott lakásfelújításoknál tapasztalnak könnyelműséget a megrendelők részéről. A magánemberek 60 százaléka ugyanis nem szerződik írásban a kivitelezőkkel, és sem referenciát, sem a szakképzettségüket igazoló dokumentumot nem kérnek. Sokaknak pedig ahhoz is hozzá kell szokniuk, hogy egy jó szakmunkásra akár 3-4 hónapot is várni kell.