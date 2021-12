Kétszámjegyű áremelés várható 2022-ben az építőiparban: elkerülhetetlen a drasztikus drágulás

Ne legyenek kétségeink, bár a keresletben komoly hullámzások voltak az elmúlt hónapokban, összességében jövőre is áremelkedés várható az építőipari alapanyagok piacán. Az előállítási költségeket jelentős mértékben növeli az energia és a fuvarozás drágulása, ráadásul az alap- és nyersanyagpiaci árak az első fél évben tapasztalt magas szinten stabilizálódtak, így a gyártók több terméküknél (épületgépészeti berendezések, szálas hőszigetelő anyagok) 10-20 százalékos áremelésre kényszerülnek 2022-ben. Ha már drágábban építkezünk, ez tehetjük okosabban is, mert van megoldás.

Az áremelkedés minden szakmai előrejelzés szerint megállíthatatlannak tűnik, éppen ezért kulcsfontosságú a hatékonyság növelése, amelyben a tervezési, kivitelezési, üzemeltetési folyamatok digitalizációja komoly segítséget jelent az iparág szereplőinek, akik a piacon elérhető szoftverek használatának köszönhetően időt és pénzt takaríthatnak meg - közölte a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ).

A tendenciák egyértelműek. A szövetség emlékeztetett arra, hogy a versenypiaci földgázár mintegy négyszeresére, a villamos energia ára pedig két és félszeresére nőtt az év elejéhez képest, miközben például az égetett kerámia és tégla termékeknél, a szálas hőszigetelőanyagoknál az energia teszi ki a gyártási költségek 40-50 százalékát. A fuvardíjak csak az Európai Unión belül 20-30 százalékkal nőttek az idén.

A vegyipari és műanyagipari összetevők beszerzési árai az első félévi magas szinteken stabilizálódtak, ráadásul az üvegért, a pvc-ért és az EPS alapanyagért többet kell a gyártóknak fizetniük, mint tavasszal. A szövetség tagjainak harmadik negyedéves összesítése szerint az égetett kerámia, tégla- és cseréptermékek árai idén eddig jellemzően az inflációnak megfelelő vagy annál kisebb mértékben változtak, azonban januártól várhatóan átlagosan 9-10 százalékkal megugranak. A MÉASZ előrejelzése szerint az építőanyagok és építési termékek széles körénél lesz elkerülhetetlen a többletköltségek beépítése a végtermékek áraiba, ami árucsoportonként változó, összességében 10-20 százalék közötti áremelkedést kényszerít ki 2022-től.

A szakmai szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy a kapacitásbővítéseken túl a magyarországi építőanyaggyártók az elmúlt években számos energiahatékonysági beruházást hajtottak végre, de a jelenlegi helyzet különösen az energiaigényes termékek gyártóit sarkallja arra, hogy –lehetőség szerint állami segítséggel– további technológiai fejlesztésekkel is csökkentsék a piaci kitettséget. Ha ellensúlyozni akarják a drágulás hatásait, a tervezőknek, kivitelezőknek, üzemeltetőknek is lépniük kell, a kézenfekvő megoldás a digitalizáció.