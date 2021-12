Itt a vége: tömegek csúszhatnak le az ingyenmilliókról

2022. december végéig igényelhető a vissza nem térítendő állami felújítási támogatás. Ugyanakkor fontos tisztában lenni néhány olyan feltétellel, amelyek híján az igénylés elutasításra kerülhet. Ilyen például az, hogy az igénylőnek legalább 1 éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie.

A 2021. januárja óta elérhető Lakásfelújítási támogatással (https://bankmonitor.hu/lakasfelujitasi-tamogatas/) a munkálatok költségének a fele, de maximum 3 millió forint igényelhető vissza a lakhatási célt szolgáló ingatlan felújítási és korszerűsítési munkálatainak befejezését követően, utólagos elszámolással.

A támogatás igénybevétele természetesen néhány fontos feltételhez kötött:

Kizárólag gyermeket nevelő, vagy váró magánszemély igényelheti a támogatást.

A támogatás kizárólag lakóingatlan felújítására fordítható.

Az igénylőnek és kiskorú gyermekeinek legalább 50 százalékos tulajdonjoggal kell rendelkezniük az ingatlanban.

Legalább egy éve az ingatlanban kell lakniuk.

Minimum 1 éves TB jogviszony szükséges az igényléshez.

Nem lehet köztartozás és adótartozás sem.

A Bankmonitor (https://bankmonitor.hu/) szakértőinek tapasztalata alapján az egyik legnehezebben teljesíthető elvárás a TB jogviszonyhoz fűződik.

Most kell munkába állni, hogy meglegyen az egy éves jogviszony.

A felújítási támogatást jelen ismereteink szerint 2022. december végéig lehet igénybe venni. Ez azt is jelenti, hogy egyes feltételek teljesítéséhez most kell lépni. Például az egy éves TB jogviszony „megkezdése” már nem várhat tovább: aki ki szeretné használni a támogatást, annak most kell legkésőbb munkába lépnie.

Elképzelhető, hogy a támogatást végül meghosszabbítják, erre azonban jelenleg nincs semmilyen garancia.

Nem csak a munkaviszony fogadható el.

Az egy éves jogviszony kapcsán az alábbi elemek fogadhatóak el:

Tbj törvény 6.§-a szerinti biztosítotti jogviszony

felsőoktatás intézményben folytatott nappali tagozatos tanulói jogviszony

nyugdíj melletti munkaviszony

úgynevezett diplomás GYED.

Az igényléskor már szigorúbb feltételeket kell teljesíteni: akkor már nem fogadható el a külföldi TB jogviszony, a hallgatói jogviszony, vagy a diplomás GYED. De az igénylést megelőző 180 napon belül már közmunka program keretében sem lehet biztosított az igénylő. Ezeket is figyelembe kell venni azoknak, akik ki szeretnék használni a támogatást.

Jó hír azonban, hogy együttes igénylés esetén – egy háztartásban élő házas-, élettársak esetén – elégséges csak az egyik félnek teljesíteni a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó elvárásokat.