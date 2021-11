Ebbe a legtöbb magyar felújító beleszalad: hiába a sok munka, utálni fogják a lakást

A lakásfelújítás már önmagában is egy horror, rengeteg pénz folyik ki a kezünkből, ráadásul hosszú távra kell döntéseket hoznunk. Ennek ellenére a GKI kutatásából kiderült, hogy egyre többen vágnak bele a nagy befektetésbe, és újítanak fel. Sok magyar felújító szalad bele az egyik legalapabb hibába: rosszul választják meg a színeket a lakásba, ami éveken át kísértheti őket. Mutatjuk, mi mindenre kell figyelni!

Elindult a lakásfelújítási láz, egy friss kutatás eredményeiből kiderült, hogy az idei negyedik negyedévben a felújításra, korszerűsítésre vonatkozó lakossági tervek egyre erősödnek. A kapott válaszok szerint a következő egy évben a lakóingatlanok 20 százaléka, tehát mintegy 820 ezer lakás újulhat meg kisebb-nagyobb mértékben. A felújítások terén továbbra is a családi házak járnak az élen, azok, a felújítók mintegy 37 százaléka pedig szeretne állami támogatást igénybe venni.

A GKI negyedévente szervez felmérést, amely alapján feltérképezik a lakosság lakás-felújítási és korszerűsítési terveit, szándékait és kilátásait. A jelen – 2021. októberi - megkérdezés során megkérdezett lakossági minta 1000 fős, nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint reprezentatív. A kutatásból kiderült, hogy a lakásukra nagyobb összeget költeni kívánó háztartások aránya az elmúlt két esztendőben visszaesésekkel tarkított, de alapvetően emelkedő trendet mutat. E derűlátást a járvány negyedik hulláma sem tudta visszavetni.

A következő egy évben minden ötödik magyar háztartás tervez nagyobb összeget költeni lakására.

Ha ezek a tervek mind megvalósulnak, akkoregy éven belül mintegy 820 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat. Ez a szám az előző negyedévi megkérdezés eredményénél 110, az egy évvel ezelőttinél 280 ezerrel magasabb.

Okosan a tervezéssel!

Lakásfelújításkor rengeteg nem várt költségünk akadhat, valamint az, hogy mennyire újítunk fel, az attól is függhet, hogy mire szánjuk a felújítást. Ha magunknak, a saját otthonunkat renováljuk, úgy kedvünkre válogathatunk az extrém színekből, megoldásokból, beépített bútorokból. Azonban, ha eladásra kínáljuk ingatlanunkat, úgy tartózkodjunk a nagyon meredek ötletektől. Egy egyszerű tisztasági festés fehér színnel akár az árát is emelheti az ingatlanunknak.

Az előzetes tervezés ezért most mindennél fontosabb mivel a tapasztalatok szerint 10 lakásfelújításból 8-9 esetében többet költenek a tulajdonosok a munkálatokra mint azt eredetileg tervezték, 3-4 esetben pedig az eredetinél tervezettnél jelentősen nagyobb költséget emészt fel a lakásfelújítás.

– mondta Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunknak, majd hozzátette, az ingatlan.com adatai szerint 2021 októberében a felújított ingatlanok árelőnye a felújítandókhoz képest átlagosan 30 százalék, de nem csak ezért érdemes elvégezni a munkálatokat, hanem amiatt is, mert az elmúlt 5 évben egy felújított ingatlanhirdetésre átlagosan 9 százalékkal több érdeklődés érkezett mint egy felújítandóra - vagyis a magasabb ár ellenére az eladás is könnyebb.

A szakértő hozzátette, hogy két dolog esetén biztosan megéri ez a vállalkozás: ha nagyon jó áron tudunk megbízó kivitelezőket keríteni a lakásfelújításhoz, vagy ha mi magunk is képesek vagyunk elvégezni az eltervezett munkálatokat. A lakásfelújítások év elején új lendületet kaptak az otthonfelújítási támogatás elindulása miatt, így most nehezebben is lehet kivitelezőket találni, mivel a legjobb áron dolgozó legjobb munkát végző szakik már hónapokra előre be vannak táblázva.

Egy fontos tétel: milyenre fessük a falat?

Nagy kihívás a megfelelő szín kiválasztása a helységekhez, ugyanis ez a szín képes átváltoztatni a helyet elég gyorsan, és olcsón, ráadásul a jó színválasztások az egész ház belső terét összeköthetik, harmonizálhatják. Inkább a divatot kövessük, esetleg hallgassunk a megérzéseinkre, vagy mégis maradjunk a jól bevált örök klasszikusoknál? Szakértők szerint ennél jóval több kérdést kell feltennünk magunknak, amikor árnyalatot választunk a házunkba.

A színek üzeneteket, jelentéseket hordoznak magukban. Lehet erős, halvány, játékos vagy nyugodt. Egy szobát világosabbá tehet, esetleg a kényelmesség, otthonosság érzésével vértezheti fel azt.

A szín megadja az alapját annak a hangulatnak, amit el szeretnél érni egy helység berendezésével.

– tette hozzá Mary Nolte belsőépítész a HuffPostnak, ahol több szakértő is elmondta, hogyan választhatunk megfelelő színt a lakásunkba.

Mit vált ki belőlünk egy – egy szín?

Régen nem volt lehetőségünk arra, hogy sokat válogassunk azokból a színekből, amelyek belső tereinkre kerülnek, ma azonban a választék szinte végtelen. A szoba színe ráadásul sok dologra kihatással lehet. Lee Chambers, pszichológus elmondása szerint törekedjünk arra, hogy olyan színeket válasszunk, amelyek kényelmes, otthonos érzést adnak számunkra. Az alapszín kiválasztása mellett az árnyalatokon később variálhatunk.

Rakjuk fel a színmintát a falra, és gondolkodjunk el azon, hogy milyen hatást gyakorol ránk a minta. Hogyan érezzük magunkat? Melegséget áraszt, élénknek érezzük, esetleg sötétnek?

Sokan választunk színt az aktuális trendek alapján, és bár az mindig változik, azért vannak örök igazságok. A melegséget árasztó színek mindig ugyanúgy fognak ránk hatni, csak úgy, mint a hideg színek, ráadásul ezek az alapok aligha változnak.

A zöld, és a kék szín is általában jó választás, ugyanis olyan elemeket képviselnek a belső terekben, amelyek kintről érkeznek

– tette hozzá a pszichológus. Ezzel az állítással ért egyet Erika Woelfel is, a Behr Paint Co. elnöke is, aki szerint ezek színek nem csak közelebb hozzák a természetet, de reményteli hangulatot, megújulást és gyógyulást hordoznak magukban, amelyre különösen nagy most az igény, miután a járvány miatt sokan rengeteg időt töltenek odahaza. Hatalmas előnyük ezeknek az árnyalatoknak még az, hogy nem nyomják el a dekorációt, egy - egy kép, festmény, vagy bútor is jobban érvényesül egy ilyen színű fal mellett.

Ami még igen fontos a választásnál, hogy a szín mennyire tükrözi a személyiségünket. Joan Ffolliott, színszakértő úgy véli, hogy bár sokan nem szívesen mutatják meg igazi egyéniségüket, egy lakás, ház tökéletes lehetőség arra, hogy megmutatkozzon az. Akár a szoba belső tere, a színválasztás vagy a dekoráció mind segíthet abban, hogy a személyiségünk tükröződjön otthonunkban is. Persze, itt is megjelennek a különbségek, hiszen valakinek az élénk színek adnak otthonos, nyugodt érzést, míg másoknak inkább a neutrális színek köthetők az otthonhoz, de az is személyenként változik, hogy melyik színt tartjuk luxusnak, gazdagnak.

Melyik helységbe milyen színt?

Mindenképp olyan színt válasszunk, ami nekünk tetszik, azonban érdemes az aktuális trendeket is követni, hiszen ez is afhat inspirációt. Előfordulhat az is, hogy a kép, hangulat amit szeretnénk megalkotni egy trenden alapszik. Vannak színek, amelyek mindig divatosak, és vannak örök klasszikusok is, így érdemes nézelődni.

Azonban mielőtt beleugranánk a meszelésbe, alaposan gondoljuk át azt is, hogy hova szánjuk ezt a színt, milyenek a helység adottságai, mire fogjuk a szobát használni. A kisebb helységeket a sötét színek zsugorítják, azonban egy egyedi, színes falbetét érdekessé teheti azt.

A kék segíti a koncentrációt, így ideális választás lehet egy irodai sarok kialakításához, míg a rózsaszín a kreativitásunkra hat.

Nyugodtan kössünk össze érdekes színeket olyan helységekkel, amelyeket különben nem szoktak hivalkodóra festeni: bevihetünk érdekes színeket, megoldásokat a fürdőszobába, mellékhelységbe is.

A színszakértők, belső építészek azonban azt is kiemelik, hogy ne csak a helység funkcióját, adottságait figyeljük, hanem azt is, hogy milyen bútoraink vannak. Mivel sokan adott bútorok mellé választanak színt, így kisebb a lehetőségük a kísérletezésre, azonban a fal színe remekül működhet együtt dekorációs elemekkel, textilíákkal, bútorokkal, és ha nem is választhatunk olyan színt, mint amilyet elsőre képzeltünk, pár dekorációs elemmel még mindig behozhatjuk azt a lakásba.