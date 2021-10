Rengeteg otthonban ott lehet ez az életveszélyes készülék: ha beindul a fűtés, halált okozhat

A fűtési szezon indulásával minden évben megnövekedik a szén-monoxid mérgezések száma. Ezek ellen az egyik védekezés, hogy megfelelő minőségű szén-monoxid érzékelőt szerelünk fel veszélyes készülékeink közvetlen környezetében. Igen ám, de a hatósági legfrissebb listája szerint bőven akadnak olyan készülékek, amik egyszerűen nem jól végzik a dolgukat, ezek pedig különösen veszélyesek lehetnek éles helyzetben. Mutatjuk a megbízható és a megbízhatatlan szén-monoxid érzékelők listáját is!

Bár a hivatalos fűtési szezon október 15-én veszi kezdetét, a hűvösebb időjárás miatt már sok helyen megtörtént az első befűtés. Ez azonban mindig óriási veszélyeket rejthet magában. Sokan ugyanis nem ellenőriztetik rendszeresen kéményeiket vagy fűtőkészülékeiket, aminek okán könnyen történhet tragédia.

A legfrissebb statisztikai adatok szerinte idén már például 702 kéménytűhöz riasztották a tűzoltókat Magyarországon. Az ilyen esetek leggyakoribb oka, ha nincs megfelelően kitisztítva a kémény, ezért annak belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. Ugyancsak szörnyű, de a fűtési időszakban megnő a szén-monoxid-mérgezéses esetek száma is – hívta fel a lakosság figyelmét a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Idén például már 14 ember halt meg szén-monoxid mérgezésben.

Ezzel kapcsolatban súlyos tévhit, hogy tragédiát csak a régi gázkazánok tudnak okozni. Ez nem igaz, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, ha nem kap elég friss levegőt. Legyen otthon

kandalló,

cserépkályha,

vegyes tüzelésű kazán,

konvektor, vagy

fali vízmelegítő,

ha látni lehet ezeknek a lángját, akkor azok a szoba levegőjét használják miközben működnek. Ha pedig ez a levegő-utánpótlás nem működik megfelelően, szén-monoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár

egy percen belül is halált okozhat.

A mérges gáz legnagyobb baja pedig az, hogy emberi érzékszervvel nem azonosítható a jelenléte. Sőt, még az állatok sem tudják úgymond kiszagolni. A mérgezés tünetei pedig könnyen összetéveszthetőek más betegség tüneteivel. Ilyen például az émelygés, fejfájás, szédülés, hányinger. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy ezeket, a veszélyes berendezéseket évente egyszer megnézessük szakemberrel. De ennél érdemes még egy lépéssel továbbmenni.

Halálos termékek a boltok polcain?

A szakemberek és a katasztrófavédelem is ajánlja, hogy egészségünk, életünk védelme érdekében, szereltessünk fel szén-monoxid érzékelőt nyílt égésterű eszközeink mellé. Fontos, az OKF ajánlása szerint az érzékelőt a fűtőeszköztől vagy vízmelegítőtől egy méterre, fejmagasságba helyezzük, de ne a sarokba, attól legalább 20 centire, és különösen ügyeljünk arra, hogy

ezeknek a készülékeknek van szavatossági ideje, aminek a lejárta után cserére lesz szükség!

A kérdés már csak az, milyen készüléket vegyen az ember, amiben meg is bízhat. A hatóság évente ellenőrzi a szén-monoxid érzékelő kínálatot, és mindig közzé is teszi azokat a termékeket, amiket ajánlj, illetve azokat is, amelyeket nem.

Pozitív szén-monoxid-érzékelő lista, ezeket ajánlja a hatóság:

Negatív szén-monoxid-érzékelő lista, ezeket NEM ajánlja a hatóság:

A listák összehasonlításakor érdemes megfigyelni, hogy a hatóság több esetben is, miközben egyes gyártók, egyes termékei nem találta megbízhatónak, addig más termékeiket igen. Ezért kifejezetten fontos a márka mellett a típusszámokat is mindig nagyon pontosan megfigyelni.

Előzd meg a bajt!

Bár a fűtési szezon most indul, teljesen mindegy, hogy milyen évszak, vagy éppen napszak van, a legfontosabb a szén-monoxid kialakulásához vezető tényezők elkerülése – hangsúlyozta korábban a Pénzcentrumnak Mukics Dániel, az OKF szóvivője, aki azt ajánlja: