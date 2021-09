Hihetetlenül egyszerű pizzás csiga recept: Ehhez még tésztát sem kell dagasztanod!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Vendégváráshoz sokszor egyáltalán nincs szükségünk olyan mértékű főzőcskézésre, amivel eltölthetjük az egész napot – ennél sokkal könnyebben is elkészíthetünk nagyszerű fogásokat, amik ráadásul még nagyon olcsók is. Tipikusan ilyen a pizzás csiga, amit kelt tészta dagasztása nélkül is rendkívül egyszerűen elkészíthetünk, a vendégsereg pedig garantáltan megnyalja utána mind a tíz ujját!

Cikkünkben a villámgyorsan összedobható pizzás csiga készítésével kapcsolatban látjuk el olvasóinkat izgalmas ötletekkel: eláruljuk, hogyan készül a pizzás csiga és a pizzás csiga hány kalória általánosságban. A pizzás csiga kalória tartalma mellett azt is megtudhatod, a pizzakrémes sajtos kombináción túl milyen izgalmas töltelékekkel készíthető még a pizzás csiga leveles tészta használatával. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A legegyszerűbb pizzás csiga recept A pizzás csiga készíthető kelt tésztából és leveles tésztából egyaránt, attól függően, hogy mennyi időnk van a pizzás csiga elkészítésével foglalkozni. Míg a kelt tészta előkészítése és megformázása nagyjából negyven percet (plusz kb. 1,5 óra kelesztési időt) vesz igénybe, addig a leveles tészta előnye, hogy a pizzás csiga tésztája a csomagolásból kibontva máris készen áll a sütésre, mindössze a tölteléket kell belehelyeznünk – éppen ezért mi az utóbbi pizzás csiga recept verziót ajánljuk, ha gyorsan kell egy kis friss harapnivaló. A megtöltött pizzás csiga leveles tészta alapot tekerjük fel – ügyeljünk rá, hogy se túl szoros, se túl laza ne legyen, különben kiszakadhat a tészta, vagy kihullhat a pizzás csiga belsejéből a töltelék. A feltekert pizzás csiga rudat szeleteljük ízlés szerint 1-2 ujjnyi vastagságú süteményekre, majd azokat fektessük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, egymástól néhány centiméternyi távolságra (a sütés során a pizzás csiga megnövekszik). 180°-ra előmelegített sütőben süssük a csigákat készre kb. 20 perc alatt, míg azok aranybarnák nem lesznek. Ízlés szerint a pizzás csigák tetejét egy kis olvasztott vajjal, vagy felvert tojássárgájával is megkenhetjük. A pizzás csiga tekercsek tetejére érdemes lehet szórnunk egy kis extra reszelt sajtot, vagy olyan apró magvakat, mint például a szezámmag, vagy a köménymag. Pizzás csiga töltelékek 1. Pizzás csiga töltelék: pizzakrém, reszelt sonka, reszelt sajt, olasz fűszerek

2. Pizzás csiga töltelék: pizzakrém, paprikás szalámi, reszelt sajt, szezámmag

3. Pizzás csiga töltelék: BBQ szósz, lila hagyma, csirkemell sonka, reszelt sajt

4. Pizzás csiga töltelék: tejföl, kukorica, reszelt sonka, reszelt sajt, olasz fűszerek A pizzás csigának számos hasonlóan egyszerű, édes verziója van, ilyen például a kakaós csiga, amit akár ugyanezzel a megoldással is elkészíthetünk. A pizzás csiga hány kalória? Egy átlagos pizzás csiga kalória tartalma természetesen a pizzás csiga méretétől és a töltelék gazdagságától függ. Egy kisebb méretű pizzás csiga kalória tartalma kb. 200-250 kcal között mozog, míg egy nagyobb méretű, kb. 100 grammos pizzás csiga elérheti a 400-500 kcal-t is.

