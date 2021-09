Indulhat a roham az állami támogatásokért: milliókkal segítik ezt a típusú felújítást

A kormány az uniós költségvetési tárgyalások lendületében több mint kétszázmilliárdos, vissza nem térítendő támogatást biztosítana magánház-tulajdonosoknak szolárpanel-telepítésre. A dolognak mégsem mindenki örül maradéktalanul - írja a Népszava

Az eddigieknél nagyságrendekkel bővebb, közel 202 milliárd forintos kerettel tervez lakossági napelemtelepítési és ehhez kapcsolódó fűtéskorszerűsítési támogatást kiírni a kormány – írta meg a Népszava.

A lap megjegyzi, hogy a kiírás eredetileg uniós támogatásnak indult, ám mivel a 2021-2027-es uniós költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások megrekedtek a magyar kormány és az Európai Bizottság között, jelenleg egyáltalán nem biztos, hogy az uniós pénz megérkezik. Emiatt a kormány úgy döntött, hogy a keretet a költségvetésből előlegezi meg.

A pályázat oldalán közzétett felhívás szerint részint tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítésére lehet támogatást felvenni, aminek felső határa bruttó 2,896 millió forint. támogatják. Ehhez kapcsolódóan igényelhető nyílászárók cseréje, áramtároló létesítése, illetve villamosenergia-alapú fűtési és használatimelegvíz-előállító rendszerek telepítése is. Itt az igényelt összeg lakásonként akár a 11,559 millió forintot is elérheti.

A támogatást számlák ellenében, utólag utalják, de némi előleg is járhat, a nyerteseknek pedig semmit nem kell visszafizetniük.

A Népszava ugyanakkor arról is ír, hogy több szakmai szervezet is bírálta a főbb elemeiben a már korábban megszellőztetett tervet. Indoklásuk szerint ugyanis lakásszigetelés nélkül, pusztán a nalepemek és hozzá kapcsolódó fűtési rendszerek támogatása akár még növelheti is az ország szén-dioxid-kibocsátását. Ráadásul az ilyen támogatási hullámok évtizedekre bebetonozzák a helytelen kivitelezést.