A legtöbb konyhában ott lapul a filléres házi csodaszer: hihetetlen, mi mindenre jó

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

El sem hinnéd, mi mindenre jó az ecet: a konyhai csodaszer amellett, hogy tisztít, még fertőtlenít is. Így pedig nem csak a konyhában vesszük hasznát: számos más területen is alkalmazhatjuk. Mutatunk pár olyan felhasználási módot is, amelyről talán még nem is hallottál!

Mielőtt a legközelebbi drogériába rohannál, hogy pénzt költs egészségügyi és szépségápolási termékekre, nézd meg, van-e otthon ecet! Nem is hinnéd, mi mindenre jó ez a háztartási csodaszer. Mutatunk pár olyan felhasználási módot is, amelyről talán még nem is hallottál! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ecet nem csak a konyhába való, a zsíros hajból is kiszedi a zsírt! Egyszerűen csak samponozd meg a hajad a szokásos módon, öblítsd le, majd önts rá negyed csésze ecetet, és öblítsd le újra. Sőt, hogy megőrizd a frissen festett hajszínt, öblítsd rendszeresen fehér ecettel a hajad. A hajmosások között az ecet segíthet újraéleszteni a hajat. Adj 1 teáskanál ecetet 2 csésze vízhez egy szórófejes flakonban, és spricceld a hajtövekre. A lábgomba és a szag ellen is beválik Nézzünk szembe a tényekkel! Senki sem szeret róla beszélni, de lábgomba elég sokakat érintő probléma. Mielőtt orvoshoz mennél, próbáld ki ezt az egyszerű házi gyógymódot: áztasd a lábad ecetben napi egyszer néhány napig. Ha nem múlik el, itt az ideje szakemberhez fordulni. Ha csúnya körömgombád van, ezt a tippet imádni fogod: áztasd a körmeidet 1 csésze ecet és 2 csésze meleg víz keverékében minden nap 15 percig. Az ecetben lévő sav elpusztítja a gombát. Hűsíti a leégett bőrt A napégés fájdalmának enyhítésére dörzsöld be ecettel az érintett területet egy vattapamaccsal vagy puha ruhával. Ha pedig te, vagy a gyermekeid hajlamosak a strandolás, úszás után a fülfájásra, akkor a nyaralás, alatt érdemes naponta háromszor 1 rész ecetből és 5 rész meleg vízből álló oldatot csepegtetni mindkét fülbe. Az ecet kiirtja a baktériumokat, így nem gyullad majd be. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Olcsó és egyszerű műfogsortisztító A műfogsor tisztítására is ugyanolyan jól működik, mint a drága tabletták: áztassd be a fogsort egy éjszakára egy rész fehér ecet és egy rész víz oldatába. Az ecet felveszi a harcot a fogkőlerakódás ellen, és eltávolítja a foltokat. Állítsd meg gyorsan az orrvérzést Csak nedvesíts meg egy vattapamacsot ecettel, és dugja be az orrlyukat. Az ecetben lévő ecetsav kiégeti a sebet. Száműzheted a zúzódásokat Rajtad is könnyen keletkeznek zúzódások? A gyógyulást felgyorsíthatod ecettel! A véráramlás fokozásával segít feloldani a zúzódást okozó összegyűlt vért. Egyszerűen áztass egy vattapamacsot ecetbe, hogy borogatást készíts, és helyezd a bőrödre 30 percre. Közben finoman masszírozd a területet, ha úgy érzed, hogy ez kényelmes, nem fáj.Ezt akár napi többször megismételheted Űzd el a csuklást másodpercek alatt Nagyon sok állítólagos "gyógymód" kering a csuklásra. De az egyetlen, amelyik mögött sok szakértő kiáll, az egy korty ecet. Csak egy teáskanálnyi kell bármilyen ecetből (bár egyesek szerint az almaecet ízletesebb), ami elmulasztja a csuklást kiváltó görcsöket. Harcolj a tetvek ellen Bár önmagában nem szabadít meg a tetvektől, a fehér ecet sokkal könnyebbé teheti a peték. Az ecet feloldja a ragacsos váladékot, amely a tetűpetéket a hajadhoz rögzíti. Ezután egy speciális tetűfésűvel eltávolíthatod a tetveket a hajból. Keverj össze egyenlő arányban fehér ecetet és vizet, majd mártsd bele a speciális fésűt a keverékbe.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK