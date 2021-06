Brutális drágulás jön idén újra a magyar lakáspiacon: rossz lóra tett, aki kivárt

Az építőipari szereplők kétszámjegyű áremelkedésre számítanak a lakáspiacon – írja a Növekedés.hu

A portál cikke szerint, Kiss Gábor, a lakóparkok építésével foglalkozó Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója szerint a tavalyi stagnálás után idén biztosan emelkedni fognak az ingatlanárak is, ő kétszámjegyű, legalább tíz százalékos emelkedést vár az értékesítési árakban. A szakember elmondta azt is, ő arra számít, az építőanyagok terén ősz végén, legkésőbb télre rendeződik majd a helyzet, aminek hatására az árak terén is jöhet némi korrekció, elsősorban a nagy emelkedéssel érintett termékeknél, de a korábbinál magasabb szinten alakulnak majd.

Azt azonba, hogy ez a lakásárakban mikor és hogy fog visszaköszönni, lehetetlen előre megjósolni: hiszen jövőre megszűnik az 5 százalékos építőipari ÁFA, vélhetően ezután kevesebb új lakás fog épülni, a kínálat szűkülése pedig szintén felfelé hajtja majd az árakat.