Óriási kereslet és alapanyaghiány: ezért száll el brutálisan a faanyagok ára Magyarországon

A nagy kereslet és a véges fűrésztelepi kapacitás miatt az Egyesült Államokból már Európából is vesznek fát. Szép lassan Magyarországra is elért a drágulás: brutálisan elszállt a faanyagok ára.

Az amerikai tőzsdén rekordot dönt a fűrészáruk határidős árfolyama, a durva drágulás mellett hiány is van. Ezért az Egyesült Államok korábban szokatlan intenzitással szállt be faanyag felvásárlóként az európai piacra. A fűrésztelepek pedig vagyonokat halmoznak fel.

A novekedes.hu. összeállításából kiderült, hogy legnagyobb mértékben az OSB-lapok ára változott (kb. megduplázódott idén), majd a nyír rétegelt lemez, az MDF, a natúr faforgácslap következik a drágulási listán (20-40% közötti áremelkedést produkáltak). Nagyon felment a bútorlapok ára is, átlagban 10-15 százalékos a drágulás.

Az áremelkedést világpiaci folyamatok mozgatják, a rönk ára hétről hétre folymatosan emelkedik, ami magával hozza az általunk is forgalmazott termékek árának emelkedését. A német, osztrák és szlovák beszállítónik is egyaránt az emelkedő árról, sőt az óriási kereslet miatt már egyre inkább rönk hiányról is panaszkodnak

- közölte például egy fatelep. Tóth János, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség ügyvezető főtitkára pedig úgy nyilatkozott, a drágulás oka főképpen az USA-ban ugrásszerűen megnövekedett lakás-felújítási, lakásépítési szándék és az ezzel párhuzamosan éppen tapasztalt áruhiány lehetett, ami nagy ütemben kezdte feltolni az elérhető fa-alapanyagok egységárait.

Hazánk az európai fapiacnak is kicsiny szereplője, az építő-faanyagok terén leginkább importra szorulunk így a hatások persze ezen az ágon begyűrűznek

- foglalta össze Tóth János, példaként említve, hogy az építési célú fenyő fűrészáru 2020-ban 170-108 euró/köbméter áron volt elérhető; ugyanez jelenleg 300 euró/köbméter, és vélhetően még emelkedni fog.