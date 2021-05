Őrült finomságokat készíthetsz ennek a fának a rügyéből: lehet a te kertedben is megtalálható

A medvehagyma-szezon már lecsengett, viszont hamarosan nyílik az akác és a bodza, de addig sem maradunk tétlenül, hiszen javában rügyezik a fenyő! Megéri kimenni az erdőbe (az erdőbe MINDIG érdemes kimenni!), és szedni egy kosárral. Igaz, nem olyan instant öröm, mint a medvehagymás kovászos kenyér, kicsit többet kell dolgozni vele, cserébe viszont isteni szörpöt, lekvárt és köhögés elleni szirupot készíthetünk belőle. A fortélyokról és arról, miért is érdemes a friss fenyőrügyeket összegyűjteni és fogyasztani - Csibi Mária-Magdolna természetgyógyász-kineziológussal beszélgettünk.

Tisztázzuk a legelején, friss fenyőrügyet jellemzően április elejétől május végéig érdemes szüretelni. Az idei szeszélyes és hűvös április miatt most minden két héttel eltolódott, így még javában tart a szezonja. (A fenyőrügy elnevezés sokakat megtéveszthet, ugyanis ezt a kifejezés valójában a fenyőfák friss ágvégeit jelenti.) Fontos viszont azt is megjegyezni, hogy nem minden tűlevelű növény fenyő. Míg számos örökzödnek vannak hasznos tulajdonságai, addig akadnak köztük mérgező fajták is, ilyen például a tiszafa.

A lucfenyő és az erdei fenyő, a jegenyefenyő, a vörösfenyő, az ezüstfenyő hajtásait azonban biztonsággal fogyaszthatóak. A lucfenyőnek egyébként rendkívül erős gyógyító hatása van, mivel sok terpentint tartalmaz, ami a legerősebb természetes oldószer: minden lerakódást felold a légutakban.

A rügyek gyűjtésénél legyünk körültekintőek, válasszunk tiszta területet, távol a várostól és a forgalmas utaktól. A zsenge rügyek mindig világosabb zöld színűek a fa többi lombjához képest. A gyűjtés szempontjából az 5-8 centiméteres hajtások a legmegfelelőbbek, ezért a tavasz vége és a nyár eleje a legmegfelelőbb alkalom a beszerző körútra. Én mindig több fáról szedem, hogy ne okozzak nagy kárt egy-egy fa fejlődésében.

