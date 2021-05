Messze még a vegán gasztroforradalom: méregdrága itthon a húsmentes hamburger

Bár Magyarországon is egyre népszerűbbek a húsmentes, és vegán ételek, az étlapokra való igazi betörésük még várat magára. Különösen igaz ez a hamburgerekre specializálódott éttermekben. A Pénzcentrum által végzett kutatás ugyanis arra világított rá, hogy a legnagyobb gyorsétteremláncok egyelőre nem igen látnak potenciált ebben a vevőkörben, a kisebb, kézműves jellegű étteremhálózatok pedig jóval drágábban kínálják a vega burgereket, mint szokványos, húspogácsás társaikat.

Hogy pontosan melyik étrend mentheti majd meg a Földet, arról folyamatosan újabb és újabb kutatások készülnek. Tény azonban, hogy a veganizmus és vegetarianizmus népszerűsége soha nem látott mértékben növekszik, legyen az ilyen étrendekre való átállás motivációja a "cruelty free" szemlélet, vagy a fenntarthatóság. Ez értelemszerűen nemcsak a magyarok konyhai készleteinek összetételére, hanem éttermi rendeléseinkre is hatással volt, és ezen a téren nem számítanak kivételnek a hamburgerezők sem. De hol tart most a vegán és vegetáriánus ételek harca ezen a fronton?

Ahhoz, hogy a vegán és vegetáriánus hamburgerek hazai piacáról beszéljünk, fontos látni, mekkora utat tettek meg ezek az étrendek az utóbbi 5-10 évben hazánkban és világszerte, akár népszerűségüket, akár elfogadottságukat tekintve. A folyamatokat nyilván az is jellemzi, a vendéglátóhelyek hogyan próbálnak rájuk reagálni, bővítve, átalakítva étlapjukat.

A héten épp a New York Times írta meg, hogy húsmentes ételekre vált a világ egyik legjobb éttermeként ismert, három Michelin-csillaggal kitüntetett Eleven Madison Park. A lap szerint az étterem lépése azért figyelemre méltó, mert az Eleven Madison Park volt az egyik olyan étterem, ami világszerte diktálta a gasztronómiai trendeket, így a lépés után várható, hogy más éttermek is elmozdulnak a vegetáriánus és vegán kínálat felé.

Érdekesség egyébként, hogy bár a vegán és vegetáriánus étrend magyarországi elterjedtségéről még nem készült statisztika, a régiós számok alapján sok környező országban a vegán, és a vegetáriánus diéta mostanra a tengerentúlihoz hasonló népszerűségnek örvend.

Csehországban például egy 2019-ben, az Ipsos által végzett kutatásban a népesség 5 százaléka vallotta magát vegetáriánusnak és 1 százalék vegánnak, a Statista által publikált legfrissebb adatok szerint pedig az amerikaiaknak is mindössze 4 százaléka vegetáriánus és 2 százaléka vegán. A számokból kiindulva tehát valószínűleg csak a nyugati trendek terjedésének sebességén múlik, mikor lesz egy az Eleven Madison Park-éhoz hasonló döntés a régiónkban is életképes.

Az ételrendelős oldalak tartják a lépést a trendekkel

A Netpincér számos dolgot elárult nekünk a vegetáriánus és vegán ételek jelenlegi helyzetéről a házhozszállítási piacon. Statisztikáik rávilágítanak például arra is, mennyire széles körben népszerűek hazánkban vegetáriánus ebéd-opciók.

Az ételházhozszállító portál elárulta,a fogyasztói igényeket lekövetve, saját élelmiszer üzlethálózatuknál a NetPincér marketnél is kialakítottak egy vegán és vega szortimentet és a platformon számos kimondottan vegán és vega ételeket kínáló hely is elérhető már. Ezen felül a húsos ételek mellett változatos növényi alapú menüt kínáló partnereik száma is nőtt az utóbbi időben. Az oldalnál azt tapasztalták, hogy folyamatosan növekszik azon vásárlók száma, akik előszeretettel választanak vegetáriánus, illetve vegán opciókat, ha ételrendelésről van szó.

Havi átlagban a visszatérő vásárlóik 2,5-3,5%-a választott vegetáriánus, illetve vegán opciót legalább egyszer.

A fővárosban a legtöbb a húsmentes rendelés

A NetPincér statisztikáiból az is kiderül, hogy a vásárlók a legnagyobb, 8,4%-os arányban Budapesten választanak vegetáriánus, vagy vegán ételeket. A fővároson kívül annak agglomerációjában és a nagyobb városokban igazán népszerűek még a húsmentes fogások. Budapest után Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron, Esztergomban, Piliscsabán és Budaörsön választ a legtöbb rendelő vegetáriánus, vagy vegán opciókat.

Természetesen ezt az is befolyásolhatja, hogy milyen arányban érhetők el a húsmentes alapanyagokból készült ételek az egyes városokban. A portál ezzel kapcsolatban éttermi partnereikről azt is elárulta, hogy Budapesten van a legtöbb vegetáriánus/vegán opciót biztosító hely, a fővárost pedig Szeged, Debrecen, Pécs és Budaörs követi ebből szempontból.

Az alternatív étkek iránti igényre jellemző, hogy a NetPincérnél tavaly szeptember óta csaknem 60 százalékkal nőtt a vegetáriánus/vegán opciókat is kínáló partnereik száma, illetve havi szinten átlagosan 40-50 ilyen étterem jelenik meg a portálon. Ebben szerepet játszik új partnerek csatlakozása is, azonban azt is megfigyelték, hogy az alapvetően nem vegetáriánus/vegán fogásokról ismert éttermi partnerek is egyre többen szélesítik a palettájukat húsmentes ételekkel.

Hamburger fronton messze még a vegán gasztroforradalom

A nagy nemzetközi gyorsétteremláncok magyarországi üzletpolitikája igen eltérő. Az általánosságban elmondható, hogy elsősorban nem a vegán, vagy vegetáriánus életmód elhivatott követőit, inkább a húsmentes ételekkel csak kacérkodókat igyekeznek megcélozni. Jelenleg csak a Burger King állandó kínálatában találtunk egyébként növényi alapú pogácsával kínált burgereket, de korábban voltak próbálkozások hasonló termékek bevezetésére a többi nagy franchise részéről is.

Két évvel ezelőtt még a nem kimondottan burgerezőként, inkább csirkeszárnyairól ismert KFC kínálatában is megjelent egy egyfajta vegetáriánus szendvics, a tehén-, kecske- és juhtej keverékéből készülő grillsajtot és szarvasgombás szószt tartalmazó Halloumi Burger, de ez azóta csendben eltűnt hazai kínálatukból, így jelenleg éttermeikben maximum a kiegészítők közül választhatunk húsmenteset.

A McDonalds esetében, lévén, hogy az egyik legnagyobb hamburger fókuszú lánc, már sokkal meglepőbb a húsmentes szendvicsek hiánya. Bár nyugat-európai éttermeikben évek óta elérhető több féle vegán és vegetáriánus opció, például a Veggie Deluxe nevű, vörös pesztós, zöldség alapú szendvics és a reggeli menüben rendelhető hash brown (nagyjából a rösztli angol/amerikai megfelelője), itthon jelenleg nem találkozunk hasonló kajákkal.

A magyarországi meki legfeljebb csak a szezonális prémium burgereiket, mint legutóbb a rókagombás pogácsával árult Fox Félixet teszi húspogácsa nélkül is elérhetővé. Az étteremláncban valószínűleg még a sültburgonyához is húsaromát használnak, így egyetlen, ízre és összetevőre is vegabarát termékük a saláta ,és a hosszú távú tervek között sem szerepel például az Európa szerte népszerű vegetáriánus burger vagy vega wrap bevezetése. Elmondásuk szerint korábban már volt a kínálatukban vegetáriánus burger, de itthon nem volt igazán népszerű.

Nem minden vegán, amit annak hívnak

Hiába az ételrendelésekben látható trend tehát, a nagy hálózatok többsége a vegán ételekkel szemben kockázatkerülést választja. Rendes húsmentes opció a nagy nemzetközi franchise-ok közül jelenleg egyedül a Burger King kínálatában elérhető, náluk viszont még válogathatunk is a kétféle, elvben vegetáriánus burger közül.

Az egyik ilyen a burgonyából, répából, borsóból és kukoricából készült vegetáriánus pogácsát tartalmazó vegetáriánus Whopper, a másik pedig a húsalapú társaira hajazni próbáló, műhúsos Rebel Whopper.

A Burger King szendvicseivel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a nevük ellenére csak részben nevezhetőek vegetáriánusnak és vegánnak. Mindkettő tartalmaz ugyanis majonézt, így ha a speciális rendelésekben nem gondolkozunk, mindkét burgert maximum a húsmentes életmóddal kacérkodók és ovo-lakto vegetáriánusok (csak a húst mellőzők) fogyaszthatják.

De vegetáriánus szemmel más gond is van a burgereikkel. A hagyományos szendvicsekre hajazó ízvilág biztosítása érdekében ugyanis a Rebel Whopper is a marhás és csirkés termékek grillsütőjén készül és korábban ez igaz volt a zöldségpogácsás Whopperre is. A vegánok panaszait meghallgatva viszont az étterem az utóbbit 2019 július eleje óta a krumplival együtt, olajban süti.

És hogy mennyiből úszhatunk meg a gyorsétteremben egy húsmentes ebédet? A Vegetáriánius és Rebel Whopperek a sztenderd és a csirkés társaikhoz hasonlóan 1190 Ft-ba, menüben 1790 Ft-ba kerülnek. Ha az üdítő és a közepes krumpli helyett egy a két adag krumpli mellett 16 db hagymakarikát tartalmazó Vegázós kosarat választunk, az már a szendviccsel azonos, 1190 Ft-os áron fut, így a kettő együtt 2380 forinttal rövidítheti meg a nagyobb adagra éhezőket.

A húsmentes burgerek a hazai láncoknál is elérhetőek

A magyarországi burgerezők közt körülnézve úgy látszik, a hazai hálózatok és a maszek büfék is flexibilisebbek nemzetközi méretű társaiknál. Az ismertebb és hazai szinten nagyobbnak számító étteremláncoknál maradva a Zing Burger és Bamba Burger étlapján néztük meg, milyen alternatívát kínálnak az amerikai központú burgerezőkkel szemben.

A 2013 óta a piacon lévő Zing Burgernél egy féle húsmentes hamburgert találtunk. A Hungry hipster fantázianevű szendvics a kecskesajt mellett honey dijont és zöldségeket tartalmaz. A honey dijon egyébként a mustáron kívül hagyományosan fűszereket, fehérbort és mézet tartalmaz. Utóbbit egyesek szintén nem tartják vegánnak és értelemszerűen a szendvics eleve a sajt miatt is maximum vegetáriánusnak tekinthető.

Meglepő, de a Zingnél a húsmentes szendvicsért sokkal több pénzt kell otthagynunk, mint a legtöbb sztenderd, húspogácsás hambiért. Míg a Street burger névre keresztelt, alapszendvicsnek tekinthető hamburgerük csupán 1 450 forintba kerül és a dupla baconös "The full extra burger"-ért is csak 1 750 forintot kell fizetnünk, addig a Hungry Hipster 1 950 forintot kóstál. Egy kis adag hasábburgonyát egyébként 470 forintért kapunk meg extraként, így egy üdítő nélküli ebédet 2 470 forintból rendelhetünk ki helyben, de a házhozszállító partnereknél, ahol egyébként 450 forintért üdítőt is találhatunk, akár több száz forintot rászámolhatunk minden tétel árára.

A Bamba Marhánál szintén egy féle vega burger érhető el. A grillezett kecskesajtos, petrezselyem pesztós Mega-Vega itt egyébként a hálózat 2015-ös indulása óta az étlap részét képezi.

A húsmentes opció náluk is egy borsosabb árú szendvics. A 2490 forintos Mega-Vega ugyanis nem csak az 1 590 forintba kerülő alap sajtos hamburgernél kóstál többet, de a full extrás, a húspogácsa mellett parmezán chipset, grill shiitake gombát, umami ketchupot és grillezett paradicsomot is tartalmazó Bamba Marha fantázianevűnél is jóval drágább. Menüben egy kis burgonyával, választható szósszal és házias jellegű üdítővel 990 forintos felárral rendelhetjük ki, így egy teljes ebédet 3490 forintból fogyaszthatunk el.

A Pénzcentrum kérdésére a Bamba Marha Burger társtulajdonosa és kulináris vezetője, Jancsa Jani elárulta, hogy további alternatív hamburgerekkel is tervezik bővíteni az étterem termékkörét. Így annak egységeiben hamarosan megjelenhet a Beyond Meat pogácsa és választható extrává válhat a gluténmentes zsömle is. A húsmentes opció iránti kereslet egyébként már most is nagy, a jelenleg elérhető prémium burger eladásai az összesített eladás átlag 2-4%-át teszik ki.