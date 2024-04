Új extrán csípős burger érkezett a magyar Meki kínálatába: ettől olyan különleges, ennyi az ára

A tavalyi nagy sikert követően új Erős Pistás szendvicsekkel várja vendégeit a hazai McDonald’s. A fogyasztók visszajelzéseit meghallgatva azonban, idén az eddiginél még „pistásabb” formában érkeznek a burgerek.

A két márka kollaborációja – a mekis szendvicsek és az ország egyik legismertebb csípős szósza között – a tavalyi év egyik nagy közönségkedvence lett. A vendégek közül azonban sokan jelezték, hogy szívesen vennék, ha a burgerek még csípősebbek lennének. Éppen ezért az étteremlánc termékfejlesztő csapata a visszajelzéseket meghallgatva alakított a termékek receptúráján.

Az időszakos termékek alapja ebben az évben is egy marhahúsos és egy csirkehúsos burger. A szezámmagos zsemlébe a hús mellett jégsaláta és paradicsom, Erős Pistás majonézes szósz, valamint panírozott Erős Pistás sajtkorong kerül. Az Erős Pistás szendvics hús nélkül is kérhető, így a vegetáriánus, vagy húst bármely okból nem fogyasztó vendégek is megkóstolhatják, hogy mit is kínál az étteremlánc idei csípős burgere.

Azokra a vendégekre is gondoltak, akik szendvicsben nem, de snackként szívesen kipróbálnák a különlegességet, ők 4 vagy 6 darabos Erős Pistás sajtfalatot rendelhetnek, vagy akár salátafeltétként is megkóstolhatják azt. A McDonald’s az idén is kíváncsi a fogyasztók visszajelzéseire, ezért egy csípősségfelelőssel is együttműködik a kampány ideje alatt Linczényi Márkó személyében.

Forrás: www.mcdonalds.com

Az időszakos termékek 2024.04.16-tól visszavonásig, illetve a készletek erejéig érhetőek el. A McReggeli®-t árusító éttermekben az Erős Pistás termékek 10:30 után kaphatók - közölték.

A foodorán és a Wolton jelenleg 2520 forinttól érhetők el az Erős Pistás marhaburgerek, éttermenként az ár eltérhet és a különböző ajánlatok, menük ára is eltérő lehet ettől.

A fővárosi Vörösvári úti étteremben a Meki applikációja alapján 2190 forintba kerül önmagában a burger, a menü induló ára 2830 forint: