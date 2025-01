Óriási a zűrzavar: újabb magyar iskolákban van bombariadó ×

Több magyarországi iskola is bombafenyegetést kapott péntek reggel, az intézmények egy részét ki kellett üríteni. Az Oktatási Hivatal Maruzsa Zoltán aláírásával küldött értesítést az iskoláknak, a tankerületek pedig telefonon is figyelmeztették az érintett intézményeket.

Lapértesülések szerint az Oktatási Hivatal reggel 7 óra után küldött levelet több iskolába Maruzsa Zoltán aláírásával. Több iskolát a tankerület is értesített telefonon: amennyiben kaptak fenyegető levelet, evakuálniuk kell.

Bombariadó volt ma az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában, ahol a tanárok biztonságos helyre kísérték a diákokat. Az iskola igazgatója, Kollár Tamás megerősítette az incidenst, hangsúlyozva, hogy a gyerekek biztonságban vannak. A rendőrség a helyszínre érkezett és megkezdte az épület átvizsgálását - írja az Egriügyek.

A Facebookon az Alsó Zempléni Polgárőr Egyesület számolt be arról, hogy a kesznyéteni általános iskolában és a girincsi gyermekotthonban is bombariadó volt. Zuglóban a Mogyoródi út 21. szám alatti középiskolában van bombariadó, „hasonló emailes fenyegetés miatt, mint amilyen múlt héten több zuglói iskolát is érintett.

Mint arról beszámoltunk, múlt csütörtökön több magyarországi oktatási intézménybe is bombafenyegetés érkezett e-mailben, ami miatt több iskolát ki kellett üríteni. A rendőrség minden érintett helyszínt átvizsgált, de robbanószerkezetet sehol sem találtak. Az Országos Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint a fenyegetések tartalma hasonló volt, és valószínűleg ugyanarról a forrásból származott. Az esetek jelentős fennakadásokat okoztak az érintett iskolák működésében, mivel a diákokat és a pedagógusokat biztonságos helyre kellett kísérni. A hatóságok továbbra is vizsgálják az elkövető(k) kilétét és a fenyegetések hátterét.