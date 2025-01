Kvíz: Bombajó fejtörők - Felrobbansz mérgedben, ha ezekre a filmes kérdésekre nem tudod a választ!

Csütörtök reggel rengeteg iskola kapott bombafenyegetést - szerencsére az ijedtségen kívül senkinek nem esett baja. A bombafenyegetés a filmes világban is gyakorta megjelenik évtizedek óta. Összeállítottunk egy kvízt a leghíresebb filmes bombákról.

Csütörtök reggel a legfrissebb információk szerint 240 hazai iskola kapott bombafenyegetést e-mailen. A címet, amiről a leveleket küldték azóta fel is törték, és érdekes dolgokat találtak a postaládában. Szerencsére bomba nem robbant egyetlen intézményben sem, az ijedtségen kívül senkinek nem esett baja. Sajnos az ilyen fenyegetések manapság nem ritkák, az elmúlt hónapokban több más európai országban is tömegesen kaptak ilyen üzeneteket intézmények. Sőt, a bombafenyegetés a filmes világban is gyakorta megjelenik évtizedek óta. Összeállítottunk egy kvízt a leghíresebb filmes bombákról.