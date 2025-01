Komoly átalakítás érik a magyar iskolákban: megszólalt a tervekről a Belügyminisztérium

A gimnáziumi felvételibe is beleszámíthat a kompetenciamérés a kormányzat tervei szerint. Egy szülői szervezet tiltakozik ez ellen, szerintük így tovább szűkülhetnek a gimnáziumi férőhelyek.

A köznevelési államtitkárság több olyan lehetőséget vizsgál, amelyek a tanulók számára egyértelművé teszi, hogy az országos kompetenciamérés tesztjeinek kitöltése nem felesleges elfoglaltság, nem vicc - közölte a Belügyminisztérium a Telex kérdésére miután kiderült, hogy az államtitkárság már akár idén tavasszal az év végi osztályzatba jelentősen beszámító érdemjegyet adna a diákoknak a kompetenciamérési területnek megfelelő tárgyból. Végleges döntés még nem született az ügyben.

A Pénzcentrum is beszámolt róla: múlt héten a Kréta rendszeren keresztül a szülők véleményét is megkérdezték erről. A tárca válaszában erre vonatkozóan azt írta, hogy figyelembe veszik az így beérkezett válaszokat, és a kérdőívek oktatáspolitikai, és esetenként operatív intézkedések alapjául is szolgálhatnak. A Szülői Hang nevű szervezet szerint egy ilyen döntéssel tovább szűkülhetnek a gimnáziumi férőhelyek, ha a kompetenciamérés eredményei a felvételibe is beleszámítanának.

Ha a kompetenciamérés eredményét figyelembe vennék a felvételi eljárásban, akkor ezzel arra ösztönzik a szülőket, hogy külön készítsék fel a gyerekeket, hogy ezeken minél jobb eredményt érjenek el. Mint ahogy az írásbeli felvételi esetében is, a gyerekek jelentős részét külön órákon készítik fel ezekre a megmérettetésekre. Ez egyúttal azt is jelentené, hogy ezek a felmérések már nem töltenék be eredeti szerepüket kompetenciamérésként, az újabb vizsgahelyzet tovább növelné a gyermekeket érő stresszt, és a középiskolai felvételi eljárás még inkább megterhelné a gyerekeket és családjaikat

- írták.