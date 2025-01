Nagyon fontos üzenet jött a szülőknek a Krétán keresztül: a gyerekek jövője lehet a tét

A szülőket tömörítő közösség szerint több problémás kérdés is szerepel abban a kérdőívben, amelyet a szülőknek küldtek ki, pedig elég fontos kérdéskörökről van szó.

A gimnáziumokba való bejutás megnehezítését célozhatja a KRÉTA rendszeren keresztül kiküldött szülői kérdőív egyik kérdése, amely a kompetenciamérések eredményének figyelembevételét veti fel a gimnáziumi felvételi eljárásban - ezt írja friss közleményében a Szülői Hang nevű egyesület.

A kormány nemrégiben újabb kérdőívet küldött ki a szülőknek a KRÉTA rendszeren keresztül, melyben egyes kérdések fontos változásokra utalnak, ugyanakkor a részleteket és a kontextust a kérdőív nem magyarázza el. A szülőknek vaktában kell válaszolni a kérdésekre úgy, hogy a válaszok következményei ismeretlenek.

A kérdőív egyik kérdése arra utal, hogy a kormányzat a kompetenciamérések eredményét is figyelembe szeretné venni a gimnáziumi felvételi eljárásban:

Véleménye szerint a gimnáziumi felvételi eljárás során érdemes lenne-e az országos kompetenciamérés eredményeiből is pontot számítani, illetve figyelembe venni a tanulmányi eredmények számításakor?

Támogatom a kompetenciamérések eredményeinek figyelembe vételét, mert növelné a felvételi és az értékelés objektivitását.

A jelenlegi eljárás megfelelő.

A kompetenciamérés az iskola pedagógiai munkájának mérésére szolgál, nem pedig felvételi vizsgaként - írja közleményében a szülőket tömörítő egyesület. Ha a kompetenciamérés eredményét figyelembe vennék a felvételi eljárásban, akkor ezzel arra ösztönzik a szülőket, hogy külön készítsék fel a gyerekeket, hogy ezeken minél jobb eredményt érjenek el. Mint ahogy az írásbeli felvételi esetében is, a gyerekek jelentős részét külön órákon készítik fel ezekre a megmérettetésekre. Ez egyúttal azt is jelentené, hogy ezek a felmérések már nem töltenék be eredeti szerepüket kompetenciamérésként, az újabb vizsgahelyzet tovább növelné a gyermekeket érő stresszt, és a középiskolai felvételi eljárás még inkább megterhelné a gyerekeket és családjaikat.

Legalább ekkora problémát jelentene, ha a kompetenciamérés vizsgaként való alkalmazásával tovább korlátoznák a gimnáziumokba való bejutás esélyét, pedig az elmúlt hetek kormányzati megnyilvánulásai épp erre engednek következtetni. Az egyesület petícióval tiltakozik az ellen, hogy a kormányzat az idei felvételi eljárás során az állami gimnáziumokba való bejutás megnehezítésére mesterséges ponthatárt „ajánlott”, melyet sok gimnázium be is vezetett. Ezzel az intézkedéssel sok tanuló akarata ellenére a szakképzésbe szorulhat.

A kormányzat azt is bejelentette, hogy a gimnáziumi képzés arányát 40%-ról 30%-ra, vagy akár 20%-ra kívánja leszorítani, ez pedig csak drasztikus korlátozásokkal lehetséges. Így valószínűsíthető, hogy a kompetenciamérés eredményét úgy vennék figyelembe, hogy az megnehezítse a gimnáziumba való bekerülést, ami ellentétes a gyerekek és az ország érdekeivel.

Az alábbi kérdés is aggodalomra ad okot a szervezet szerint, ez az iskolák állami rangsorolását veti fel:

Amennyiben elérhetővé válna egy országos és/vagy vármegyei rangsor az általános iskolákról és a gimnáziumokról, figyelembe venné az iskolaválasztás során?

Igen, a rangsort figyelembe venném az iskola kiválasztása során.

Nem rangsor alapján választok/választottam iskolát.

Az iskolák működését nagyon sok szempont szerint lehet megítélni, az iskolák nem rangsorolhatóak egyértelműen. A pedagógusok munkáját már csak azért is nehéz számszerűsíteni, mert nagyon sok függ attól, hogy kik kerülnek be az adott iskolába, és adottak-e a személyi és tárgyi feltételek, amelyek biztosítása a kormányzat feladata lenne. Jelenleg a kritikus mértékű országos pedagógushiány akadályozza a minőségi iskolai munkát. Olyan nagy a pedagógushiány, hogy emellett nem lehet értelmes rangsorolást felállítani.

A kormányzat által tervezett rangsorolás veszélyes lehet, hiszen ennek megvalósulásával a rangsorban alulra kerülő iskolák még kevésbé lesznek népszerűek a szülők körében, még kevésbé választják az adott iskolát és így a minőségük egyre inkább romlik, felerősítve a már most is meglévő hatalmas különbségeket, az esélyegyenlőség tovább romolhat.

A rangsorban hátulra kerülő iskolák ki lesznek téve a megszűnés veszélyének. A kormányzatnak inkább a problémák megoldására kellene törekednie és ehhez erőforrásokat biztosítania ahelyett, hogy az iskolákra hárítják a felelősséget a rangsorolással

- teszi hozzá a Szülői Hang.

Közleményüket azzal zárják, hogy a kormányzat már 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is manipulatív kérdéseket tartalmazó kérdőívet küldött ki a szülőknek a KRÉTA rendszeren keresztül, de ezek részletes eredményét végül nem közölte, az erre vonatkozó adatkérést is elutasította, holott közérdekű adatokról van szó. A szervezet ezért bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mely az ügyben vizsgálatot indított; a vizsgálat jelenleg is tart.