Rengeteg gyerekkel babrálnak ki egy iskolában: megszűnik a fontos lehetőség, a szülők reklamálnak

A korcsolyapálya üzemeltetője megszünteti az ingyenes korizást az iskolásoknak, a szülők felháborodtak az iskola hozzáállásán.

Fejenként 400 forintos órádíjért korcsolyázhatnak csak a gyerekek egy kőszegi iskolában annak ellenére, hogy az iskola a testnevelésórák keretében ingyen használhatóként hirdeti a lehetőséget - erről a nyugat.hu írt. A cikkben egy felháborodott szülőt idéznek, aki szerint a korcsolyapálya üzelemtetője kereste meg azzal az iskolát, hogy mivel egy sor támigatástól elesett, kénytelen pénzt kérni az iskolásoktól már novembertől.

Az iskola igazgatója levelet is írt a szülőknek, amelyben az szerepel, hogy természetesen nem kötelezhetik őket a díj megfizetésére. Abban az osztályban azonban, ahol nem minden szülő fizeti be az egész tanévre vonatkozó összesen 8800 forintos díjat (amit havi részletekben szednek be), akkor a gyerekeket nem viszik korcsolyázni.

Felmerült az is kérdésként, hogy a tankerület tudna-e segíteni abban, hogy a diékoknak megmaradjon a korcsolyázási lehetősége. Az illetékes tankerületi központ azonban azt jelezte, hogy nem áll rendelkezésükre ahhoz anyagi forrás, hogy ezt biztosítani tudják.