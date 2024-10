Mindenkit érintő változás jön a magyar óvodákban, iskolákban jövőre: sok szülő nem fog neki örülni

Komoly digitalizációs átállást terveznek a magyar oktatásban, cak az érettségi bizonyítvány maradna meg régi formájában.

Digitális bizonyítványokra cserélné le a jelenlegi papíralapúakat az iskolákban és az óvodákban a kormány, már 2025-től - erről a HVG számol be. Mint írják, egy új törvénymódosító javaslatcsomag szerint a jövő évtől csak az érettségi bizonyítvány maradna meg papíralapon.

A javaslat szerint 1,42 millió, az oktatásban érintett ember - diák, pedagógus és szülő - élete lehetne könnyebb azáltal, hogy a bizonyítványokat digitálisra cserélnék. Azt már a lap teszi hozzá, hgy az ötlet egyáltalán nem új: korábban is szó volt róla, és az előirányzás is megtörtént korábban, a projekt viszont egy év csúszásban van, tehát már most is így kellene lennie.

A javaslatcsomagban az is szerepel, hogy bár a digitális átállás sok év végi bizonyítványt érintene - az iskola igazgatója digitálisan írná alá ezeket - de egy kiskorú tanuló esetén a szülő, egy nagykorúnál pedig saját kérésére ki kellene állítani a papír alapú értékelőt is, ha azt külön kérik.

A Pénzcentrum a napokban írt arról, hogy a pedagógusok autonómiája - a Pedagógusok Szakszervezete szerint - súlyos veszélyben van, ugyanis az állam törvényileg szabályozná a tankönyvválasztást is. Ezt ide kattintva olvashatod el: