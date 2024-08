Hivatalos, itt vannak a pótfelvételi ponthatárai: elképesztő követelmények a csúcsszakokon

Kiderült, hány ponttal lehet bekerülni a pótfelvételizőknek a 2024 őszén induló egyetemi képzésekre - írja az Eduline.

A 2024-es pótfelvételi eljárás során több mint 17 ezer jelentkező adta be kérelmét valamelyik magyar felsőoktatási intézmény képzésére. Ez a lehetőség azoknak állt rendelkezésére, akik az eredeti felvételi során nem nyertek felvételt egyetlen általuk megjelölt szakra sem, illetve azoknak, akik korábban nem jelentkeztek felsőoktatási képzésre.

A pótfelvételizők körében jelentős érdeklődés mutatkozott az állami ösztöndíjas képzések iránt, a jelentkezők 44 százaléka ilyen szakot jelölt meg első helyen. Az alapképzések bizonyultak a legnépszerűbbnek, a jelentkezők kétharmada választotta ezt a képzési formát. Emellett a mesterképzések iránt is számottevő volt az érdeklődés, a jelentkezők 15 százaléka célozta meg ezt a magasabb szintű oktatási formát.

A ponthatárok nyilvánosságra kerültek, és a felvi.hu weboldalon tekinthetők meg részletesen. Az érdeklődők tájékozódhatnak a legnépszerűbb szakok felvételi küszöbértékeiről, valamint azokról a képzésekről is, amelyekre alacsonyabb érettségi eredménnyel is be lehetett kerülni.

Az eredmények közlése többféle módon történik. Azok a jelentkezők, akik megadták mobiltelefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak a felvételi eredményükről. Emellett az E-felvételi rendszerben is elérhetővé válnak az információk a közzétételt követően. A hivatalos felvételi határozat szeptember első napjaiban érkezik meg azokhoz, akik a pótfelvételi során nyertek felvételt valamely egyetemre. Ez a dokumentum az E-felvételi rendszer Hivatalos iratok menüpontjából lesz letölthető.

A pótfelvételi eljárás így lehetőséget biztosít azoknak, akik korábban nem, vagy nem sikeresen pályáztak felsőoktatási intézménybe, hogy mégis megkezdhessék tanulmányaikat a 2024-es tanévben.

A pótfelvételin is akadnak 400 fölötti ponthatárok

Ugyancsak az Eduline írta meg, hogy a meghirdetett képzések többsége önköltséges volt, ugyanakkor a legnépszerűbb szakokon is voltak állami ösztöndíjas férőhelyek, melyeknél ezúttal is magasak voltak a ponthatárok. A portál összeszedte, hogy milyen pontokkal lehetett bekerülni az öt legnépszerűbb alapképzésre a 2024-es pótfelvételin.

gazdálkodási és menedzsment

ELTE (ANK): 351

DE (ANK): 265

BGE (ANK): 274

Corvinus (ANK): 410

pszichológia

IBS (ANK, angol nyelven): 359

PTE (ANK, angol nyelven): 386

kereskedelem és marketing

ELTE (ANK): 372

ÓE (ANK): 275

PE (ANK): 264

mérnökinformatikus

BME (ANA): 340

SZTE (ANA): 425

nemzetközi gazdálkodás

ELTE (ANK): 398

BGE (ANK): 274

BME (ANK): 361

