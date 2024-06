Fordulat a 9 éves kislányt terrorizáló tanár ügyében: súlyos döntést hozott a tankerület

A sajtóban megjelent információk és bizonyítékok alapján kirúgták azt a tanárnőt, aki hónapokon át verbálisan bántalmazott egy 9 éves kislányt. A botrány a múlt héten robbant ki, miután a szülők nyilvánosságra hozták az iskolában, titokban készült hangfelvételeket. A gyereknek pszichológus segítségére is szüksége volt, mert öngyilkos gondolatai támadtak a terrorizálástól.

A Sárkeresztúri Általános Iskolában az egyik pedagógus hivatásához méltatlan módon bánt az egyik tanulóval, ezért a Dunaújvárosi Tankerületi Központ – a sajtóban megjelent információk és bizonyítékok alapján – a mai napon az érintett pedagógust elbocsátotta – áll a központ közleményében.

A Pénzcentrum is beszámolt róla, a múlt héten robbant a botrány az iskolában: kiderült, hogy hónapokon át verbálisan bántalmazott egy 9 éves kislányt a tanára. A gyerek súlyosan depressziós lett, pszichológus segítségére szorult, aki gyógyszert írt fel neki, mert öngyilkos gondolatai is támadtak. A tanárnő a szülők számonkérésére letagadta a dolgot, hazudott a történtekről, így titokban, diktafonnal vették fel, mi történik az iskolában. A pedagógus az egész osztályt ellene hangolta, többek között azzal is fenyegette, elviteti az intézetbe, de van még testvére, otthon nem fog hiányozni senkinek. Emmának végül az oktatási jogok biztosának segítségével találtak új iskolát