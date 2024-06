"Beírok a Krétába, elvisznek az intézetbe" - hónapokig gyötörte, fenyegette tanára a 9 éves kislányt, a végére már öngyilkos akart lenni

Hónapokon át verbálisan bántalmazott egy 9 éves kislányt a tanára egy Fejér megyei iskolában. Az egész osztályt ellene hangolta, többek között azzal is fenyegette, elviteti az intézetbe, de van még testvére, otthon nem fog hiányozni senkinek. Emmának végül az oktatási jogok biztosának segítségével találtak új iskolát, Aáry-Tamás Lajos azért segített, mert szíven ütötte a kislány története.

Hónapokon át verbálisan bántalmazott egy 9 éves kislányt egy pedagógus egy Fejér megyei iskolában, a kislánynak öngyilkos gondolatai is támadtak, súlyosan depressziós lett, pszichológus segítségére szorult, aki gyógyszert írt fel neki, és jelezte a szülőknek, nagy baj van az iskolában - számolt be az esetről több riportban is az RTL Híradó. A tanár a szülők számonkérésére letagadta a dolgot, hazudott a történtekről, mesélte Bori-Hegyi Melinda, a 9 éves Emma édesanyja, ekkor döntöttek úgy, hogy titokban hangfelvételeket készítenek a tanórákról egy diktafonnal, amit a kislány táskájába rejtettek.

A felvételek tanúsága szerint a pedagógus az osztályt is manipulálta, a gyerek ellen hangolta, olyanokat mondott, hogy "Téged ki kérdezett már megint? Senki nem kíváncsi rád. Senki! Tegye föl a kezét, aki kíváncsi az Emmára! Látod mennyien nem? Senki. Minek szólsz bele mindig?"

Remélem, azt tudjátok, hogy úgy foglalkozzatok vele, hogy amit ti csúnyákat mondotok neki, márpedig mondotok neki, azt ő mind az apjának elmondja. Az apja meg jön be, és az igazgatónak mondja, és ki jár pórul? Én. Én! Jó? Inkább ne szóljatok hozzá, kérlek szépen. Nem normális, nem veszitek észre?

- hangzott el egy másik tanórán, de a pedagógus gyakran "baromagyúnak" vagy "hülyének" hívta a 9 éves gyereket. Egy másik felvétel szerint amikor valamiért számonkérte a gyereket, akkor intézettel is fenyegette:

Elvitesselek az intézetbe? Beírok a Krétába, elvisznek az intézetbe. Most már aztán tényleg. És amúgy itthonról nem fogsz hiányozni merthogy anyának-apának nem fogsz hiányozni mert vannak még tesók, akik itthol maradnak

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta. Stáhly Katalin, a Hintalovon Alapítvány pszichológusa a csatornának elmondta, az érzelmi bántalmazást nem csak Emma, hanem az egész osztályközösség elszenvedte. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az RTL-nek azt mondta:

Egy pedagógusnak, aki ilyet csinál, nincs helye a pedagógus pályán. Az intézményvezetőknek pedig tudomásul kell venni, hogy ilyen esetben lépni kell, komolyan ki kell vizsgálni, hiszen nem feltétlenül csak egy oldalról lehet látni egy helyzetet.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ azt közölte, hogy az iskola igazgatója fogadta a szülőket, és megkezdte a probléma feltárását, a tankerületi központ pedig elrendelte az ügy kivizsgálását a szülői panasz alapján. Emmának végül az oktatási jogok biztosának segítségével találtak új iskolát, Aáry-Tamás Lajos azért segített, mert szíven ütötte a kislány története.