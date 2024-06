Fontos dolog derült ki a 2024-es érettségikről: erről minden diáknak, szülőnek tudnia kell

Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: június 5. és 12. között 108 tárgyból, 242 helyszínen, 3912 tantárgyi bizottság előtt mintegy 45 ezren vizsgáztak - közölte az Oktatási Hivatal (OH) csütörtökön.

A közlemény szerint az érettségi június 17. és július 3. között 1 161 helyszínen, 3 150 vizsgabizottság előtt, csaknem 290 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján - tudatta a hivatal.

Írásbeli érettségi

A Pénzcentrum az május elején levezényelt írásbeli érettségikről is részletesen beszámolt. Mind a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol és német vizsgát összegeztük. Ahogy azt is kitettük, hogy mire számíthatnak a családok, hogyan fog alakulni a következő tanév rendje.

