Szörnyű dolog derült ki a magyar gyerekotthonokról: belestünk a zárt ajtók mögé, számokban a valóság

A hetekben lángra kapó pedofilbotrány margójára megvizsgáltuk a gyermekotthonok telítettségét és, hogy hány gyerek kerül ilyen átmeneti otthonba. Magyarországon 2004-ről 2022-re közel 4 000 gyerekkel lett kevesebb a gyermekotthonokban és ezzel párhuzamoson közel ugyanannyival nőtt a nevelőszülőkhöz kerülő fiatalok száma. A gyermekotthonban élő fiatalok közel 43%-a 1-5 évet tölt ilyen intézményben és kb. 21%-uk legalább 1 évet él gyermekotthonban. A Pénzcentrum új elemzésében annak jártunk utána, milyen statisztikák mutatkoznak a gyermekotthonok terén.

Néhány hete robbant a botrány, hogy Novák Katalin, köztársasági elnök a legutóbbi pápalátogatás alkalmával kegyelemben részesítette K. Endrét, akit a bíróság azért ítélt jogerősen börtönbüntetésre, mert megpróbált kiskorú áldozatokat rávenni arra, hogy vonják vissza vallomásaikat egy olyan ügyben, ahol egy gyermekotthon vezetője zaklatta őket. Az ügy végül a köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter lemondásával járt. Majd a múlt hét során Balog Zoltán, a Magyar Református Egyház zsinati elnöke is lemondását jelentette be, mert elismerte, hogy valóban támogatta a Novák Katalin lemondásához vezető kegyelmi javaslatot.

A kormány az ügy kapcsán többször hangsúlyozta az elhatárolódását és még egy új gyermekvédelmi törvény beiktatására is ígértetett tettek, személyesen Orbán Viktor, a február 17-én tartott 25. évértékelő beszéde során. Az ügy kapcsán viszont kevés szó esett arról, hogy hány ennyire nehéz sorsú gyermek él Magyarországon, éppen ezért mi a számok mögé néztünk, hiszen az ő életükről (is) szól az a törvény, amit most módosítani készülnek.

A gyermekotthonok olyan intézmények, amelyek befogadják a gyámhivatal által ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermekeket, illetve azokat a fiatal felnőtteket, akiknek utógondozói ellátását – a működtető hozzájárulásával – a gyámhivatal elrendelte. Tehát alapvetően azok a gyerekek, akiknek valamilyen oknál fogva nincsen lehetősége a saját szüleivel élni a gyámhivatalhoz kerül. Innen kerülhetnek nevelőszülőkhöz (hosszabb és rövidtávon is), gyermekotthonba és kerülhetnek örökbefogadási eljárás során családhoz is (hosszútávon).

Gyermekotthonok telítettsége

Számos gyermek és lakásotthon található Magyarországon, a KSH 2018-ban megjelent Szociális statisztikai évkönyve szerint 2018-ban összesen 7 864 férőhely volt ilyen otthonokban, míg a gyermekvédelmi szakellátásban 2018-ban 23 524 fő élt és ebből 6 332 gyermek és fiatal élt gyermekotthonban. Így jól látható, hogy ezeknek az otthonoknak a kihasználtsága és fontossága igen jelentős. A férőhelyek számára ennél frissebb adatot nem lehet találni a KSH oldalán, de a gyermekotthonokban élők számára 2022-es adatok is rendelkezésre állnak.

A KSH oldalán arra vonatkozóan friss adatokat találhatunk a részletes adatokkal, hogy a 2004 és 2022 között hány gyermek élt ilyen otthonban. A következő ábrán ehhez láthatjuk a részletes adatokat.

Alapvetően azt lehet látni, hogy a vizsgált periódusban szignifikáns csökkenés ment végbe a gyermekotthonokban élő gyermekek számában, bár azért akadnak ingadozások.

2004 és 2022 között közel 4 000-el kevesebb gyermek élt ilyen típusu intézményben.

Erre erősít rá a következő táblázat is. Ebben arra vonatkozóan láthatunk részletes adatokat, hogy a vizsgált években hány gyermek került gyermekotthonba és hány került ki onnan. Ezeknek megnéztük a különbségét is, ahol a gyermekotthonok létszámára vonatkozó növekedésből vontuk ki a csökkenést.

A különbség oszlop úgy értelmezhető, ahol nagy pozitív számot látunk, abban az évben sokkal többen kerültek gyermekotthonba, mint amennyien kikerültek volna, ilyen például a 2005, 2008 és 2014 is, ahol 1000 feletti értéket olvashatunk. Értelemszerűen ahol negatív számot látunk azokban az években többen kerültek ki a rendszerből, mint ahányan bekerültek. Ilyenből három van, ezeket jelöltük is külön színnel a táblázatban, 2008-tól 2020-ig. 2021-től már nem negatív az érték, de nem is ezres nagyságrendű, így ez az ábra is megerősíti, hogy

2022-re alapvetően sokkal kevesebb gyermek került már be gyermekotthonba.

A csökkenés oka igen sokrétű, a legpozitívabb kimenetel, hogy kevesebben kerültek be a gyermekotthonba, mert nem volt rá szükség. Azonban az is igen látványos a KSH adatai alapján, hogy míg a gyermekotthonokba kerülő gyermekek száma csökkent a nevelőszülőkhöz kerülők száma emelkedett.

Míg 2004-ben 11 127 gyermek került nevelőszülőhöz, 2022-re 16 049, és ez a különbség nagyjából rezonál is a gyermekotthon kihasználtságában mutatkozó különbséggel.

Ez alapvetően pozitív változásnak tekinthető, mert így a gyerekek több egyéni figyelmet kapnak, de a nevelőszülőkhöz kerülés sem garantál biztosat, mert sokan csak időlegesen kerülnek egy-egy családhoz. A valódi megoldást az örökbefogadás jelenti, de ennek a száma a KSH adat alapján ilyen jelentősen nem növekedett, csupán 808-ról 995-re.

Azt is megvizsgáltuk, hogy átlagosan mennyi időt töltenek a gyerekek és fiatalok ezekben az átmeneti otthonokban. A következő ábrán látható kördiagramon láthatóak a százalékos értékek erre vonatkozóan.

Ahogy a kördiagramon is igen jelentősen látványos a legtöbben 1 és 5 év közötti intervallumra kerülnek be gyermekotthonba, onnan pedig vagy azért, mert már nagykorúak lettek vagy azért, mert nevelőszülőhöz kerültek vagy örökbe fogadták őket és azért kerülnek ki. De a 5-10 évre bekerülők aránya is nagyon magas, közel 19%. A legkevesebb értéket a 17 évnél több időt eltöltők aránya teszi ki, ami magyarázható azzal, hogy azok, akik ennyi időt töltenek ilyen intézményben maximum 1 éves korukra már bekerülnek. A kisgyerekek örökbe adása igen jelentős a legtöbb örökbefogadó család kisgyermeket vállal szívesen, így ezért igen ritka, hogy valaki már ilyen kiskorától lakjon otthonban.

Szociális szektorra szánt pénzek

Az Eurostat adatai alapján 2021-ben az EU-ban átlagosan az országok 29,9%-ot költöttek a teljes GDP-ből a szociális védelemre. Magyarországon 2021-ben a teljes GDP 17,8%-át költötte az állam szociális védelemre,

azaz a teljes 181,8 milliárd USD volt, azaz közel 32,4 milliárd forint ment erre a szektorra.

A szociális védelmet alapvetően 6 nagy csoportra lehet bontani a társadalmi juttatások funkciója szerint. Ezek az

öregség

betegség/egészséggondozás

Család/gyerek

Fogyatékosság

Hátrahagyottak

Egyéb (mint a lakhatás, munkanélküliség és egyéb kirekesztett csoportok.

Ahogy a fenti ábrán is látszik, a legnagyobb részben az öregek támogatására ment el az erre szánt milliárdokból, majd a betegekre és a 3.helyen található a családok és gyermekek segítése. Tehát közel 3 592 004 400 forint ment 2021-ben a gyermekre és családokra.