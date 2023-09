Változik a 2023/2024-es tanév rendje! Hivatalos dátumok: rövidebb lesz a téli szünet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Miután nemrég beszámoltunk arról, hogy a Magyar Közlönyben megjelent, a 2023/2024-es tanév rendjére vonatkozó rendelet szerint egy nappal sem lesz hosszabb az őszi szünet, most kiderült az is, hogy a téli szünet még rövidebb is lesz egy nappal, mint tavaly volt. Ez azért problémás, mert eddig arról szóltak a hírek, hogy bár hosszabb lesz a 2023/24-es tanév egy héttel, cserébe viszont hosszabbak lesznek majd a tanítási szünetek is. Mutatjuk a téli szünet hivatalos dátumait!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK