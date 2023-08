Egyre tragikusabb állapotban a magyar iskolák: borzasztó kevés pénz jut renoválásokra

Jelentősen túlköltekezik a kormány a sporthoz kapcsolódó beruházásoknál, iskolákra viszont alig valamennyi felújítási forrás jut.

109 milliárddal túlköltekezett a kormány a sportberuházásoknál, mikozben az építésekért felelős minisztérium több tucatnyi iskolafelújítást húzott le a beruházási listákról - szúrta ki a Népszava. A lap megjegyzi azt is, hogy mindez annak ellenére történt, hogy korábban már építési stopot jelentett be a kormány.

A beruházások között szerepel például a fővárosi atlétikai stadion építése is, amelyet a világbajnokságra húztak fel. Mivel a projekt megtérülése felvet több kérdést is, eleve úgy építették, hogy a sportverseny után azt vissza fogják bontani. De építik tovább a Budapesti Honvéd Sportegyesület öltözőit, egy kajak-kenu akadémiát és a kézilabda-csarnokokat is.

A kormánynak az Országgyűlés korábban 580 milliárd forint keretösszeget engedélyezett építkezésre, ám saját hatáskörben ezt kibővítették 109 milliárddal. Közben viszont több tucat iskola felújítása nem folytatódhat.

