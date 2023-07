Nincs fény az alagút végén a magyar iskolákban? Nyugdíjas pedagógusok tartják életben a közoktatást

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Eddig működött az elitiskolák elszívó hatása, most már ez is megszűnni látszik. Különösen Budapesten érezhető, hogy a versenyszféra tömegesen szívja fel a legjobb pedagógusokat - mondta el Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a HelloVidéknek. Eddig a hátrányos helyzetű településeken volt óriási gond a tanárhiány, most már a főváros munkaerőpiaca is komoly elszívó hatást gyakorol - főként a nyelveket beszélő és a természettudományos tantárgyakat, továbbá az informatikát oktatók tudnak gyorsan elhelyezkedni az iskolán kívül is, mondta a szakember.

Totyik Tamás szerint a vidéki nagyvárosokban annyira még nem tragikus a helyzet, mint Budapesten, de ott is elkezdődött ez a negatív tendencia. "A versenyszféra elszívó hatásának egyebek között az lesz az egyik súlyos következménye, hogy a vidéki kisiskolák egyre nehezebb feltételek között lesznek kénytelenek működni" - mondta el. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mivel a nők 40 évével adott a nyugdíjba vonulás lehetősége, tudunk arról is: nagyon sokan már most gondolkodnak azon, hogy január 1-jével befejezik, és a pálya környékére sem jönnek vissza. Csakhogy közben már most is a visszafoglalkoztatott nyugdíjas pedagógusok tartják életben a közoktatást. A mi számításaink szerint körülbelül 10 ezer nyugdíjas visszafoglalkoztatott tanít az oktatási intézményekben - mondta el a lapnak a szakértő. Totyik Tamás szerint a közoktatás hármas válságban szenved: a tantervi válságtól, mert egy elavult, XIX. századi tantervet erőltetnek rá a diákokra, az esélyegyenlőtlenségi válságtól, és a pénzkivonástól. A teljes interjú a HelloVidék oldalán olvasható. EZ IS ÉRDEKELHET Nesze neked státusztörvény: kiábrándult tanárokra vadászik a hazai nagyvállalat A státusztörvényt elfogadása után várhatóan sok pedagógus beadja a felmondását, de nem maradnak munka nélkül.

Címlapkép: Getty Images

