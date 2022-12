Itt a friss rangsor: ezek Magyarország legjobb egyetemei

Magyarország legjobb egyeteme lett a Szegedi Tudományegyetem az oktatók kiválósága alapján a HVG friss felsőoktatási rangsorában - közölte az egyetem. Az összesített rangsorban második helyen végzett az SZTE a magyar intézmények között, ezzel egyúttal a legjobb fővároson kívüli intézmény. Idén az SZTE több kara is előrébb lépett: az összesített kari listán a Bölcsészet- és Társadalomtudományi, az Egészségtudományi és Szociális Képzési, a Fogorvostudományi, a Juhász Gyula Pedagógusképző, a Mérnöki, valamint a Mezőgazdasági Kar is előkelőbb helyen végzett a tavalyihoz képest.

Ismét nyilvánossá vált a HVG 2006 óta évente megjelenő rangsora, amelyen a Szegedi Tudományegyetem az összesített intézményi listán a második helyet szerezte meg. A rangsor két alkategóriájában szintén remekül szerepelt a Tisza-parti intézmény: oktatói kiválóság tekintetében az első helyen végzett, hallgatói kiválóság szempontjából pedig a negyedik helyet tudhatja magáénak (a tavalyi hatodik után).

Az intézményi lista mellett kari kiválósági rangsort is készít minden évben a HVG. Idén az SZTE több kara is előrébb lépett: az összesített kari listán a Bölcsészet- és Társadalomtudományi, az Egészségtudományi és Szociális Képzési, a Fogorvostudományi, a Juhász Gyula Pedagógusképző, a Mérnöki, valamint a Mezőgazdasági Kar is előkelőbb helyen végzett a tavalyihoz képest.

A HVG felsőoktatási rangsor készítői számos szempontot vesznek figyelembe a magyarországi intézmények és karok minősítésekor. Az összesített intézményi rangsor, amelyben az SZTE az országos második helyet tudhatja magáénak, valamint a kari összesített rangsor is két részből tevődik össze: az oktatói kiválóság vizsgálata során a tudományos fokozattal (PhD, DLA, CSc) rendelkező oktatók számát és arányát, az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók számát, valamint az MTA doktora címmel rendelkező oktatók arányát veszik figyelembe. A hallgatói kiválóság szempontjából pedig az elsőhelyes jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a nyelvvizsgával felvettek arányát, a középiskolai versenyen helyezettek számát elemzik a rangsor készítői.

A Szegedi Tudományegyetem továbbra is az egyik legjobb magyar egyetem, amely nem elégszik meg az eddig elért sikereivel, hanem a folyamatos fejlődésre törekszik – ahogyan azt a HVG rangsorban elért helyezései is tanúsítják.