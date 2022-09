Elképesztő: már a takarítónak is többet fizetnének, mint a magyar pedagógusnak

Egy hirdetés tanúsága szerint már takarítónak is érdemesebb elmenni, mint tanárnak - előbbivel többet lehet ugyanis keresni.

Hihetetlen hirdetésre bukkantunk az egyik álláskereső oldalon. Pontosabban rögtön háromra: az egyikben takarítót, a másikban angol nyelven tanító történelemtanárt, a harmadikban pedig matematikatanárt keres a budapesti Xantus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, és mint kiderül, a takarító számíthat a legjobb fizetésre.

A takarítói állásra nettó 200 forintos fizetést kínálnak, a két tanári állásért pedig havi bruttó 203 ezer forintért keresnek bátor jeléentkezőket - vagyis legjobb esetben körülbelül 130-150 ezer forintos nettóval számolhatnak. Még durvább a helyzet, ha azt is megnézzük, hogy a két tanári állásnál, ahogy a szabályzatban is benne van, felsőfokú végzettséget, az angol nyelvű történelemtanár esetében pedig felsőfokú nyelvtudást is kérnek - a takarítóval szemben azonban nem támasztanak ilyen követelményeket, tehát előképzettség nélkül kereshet többet, mint egy tanár.