Folytatódik a tanársztrájk: hiába fellebbez a minisztárium, nem hátrálnak a szakszervezetek

Fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Ítélőtáblához az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), amelyben egyebek mellett azt kérték, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék múlt pénteki döntését, amely jogszerűnek mondta ki a hétfői, kétórás figyelmeztető pedagógussztrájk megtartását.

Az Emmi szerint a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által szervezett munkabeszüntetés - amelyben több mint 20 ezer tanár, oktatási dolgozó vett részt - azért sem volt jogszerű, mert azt olyan időpontban tartották meg, amikor az első fokú ítélet még nem emelkedett jogerőre - írja a Népszava.



A szakszervezetek december közepén jelentették be, hogy január 31-ére figyelmeztető sztrájkot szerveznek: a pedagógus szakszervezetek a bírósághoz fordultak a sztrájk idején szükséges elégséges szolgáltatások ügyében, közben továbbra is tárgyaltak a kormány képviselőivel, eredménytelenül. A Fővárosi Törvényszék többfordulós jogi procedúra után január 28-án döntött: a munkabeszüntetés jogszerű, az iskolákban pedig gyermekfelügyeletet kell szervezni (az Emmi azt szerette volna, hogy a tanárok sztrájk közben is tanítsanak, csökkentett óraszámban) - írja a lap.

Bár a szakszervezetek kérték az Emmi-t, mondjon le fellebbezési jogáról, hogy az első fokú végzés jogerőre emelkedhessen, ehelyett a szaktárca azt kommunikálta, hogy jogerős döntés hiányában a hétfői sztrájk törvényellenes. Ennek kimondására ugyanakkor szintén csak a bíróság jogosult. A lap birtokába jutott fellebbezési kérelem szerint a minisztérium arra is kérte a Fővárosi Ítélőtáblát, hogy a szakszervezeteket “szíveskedjen” a jövőre nézve eltiltani attól, hogy jogerős bírósági határozat nélkül sztrájkolhassanak.

A szakszervezetek jelezték: állnak elébe a másodfokú eljárásnak, ellenkérelmüket legkésőbb hétfőn benyújtják. Közben folytatják az előkészületeket a március 16-ára meghirdetett határozatlan idejű sztrájkra.