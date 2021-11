Kész, vége: ezen a magyar munkahelyen biztosan kirúgják, aki nem oltat

Egy keddi utasítás értelmében a szegedi egyetem dolgozóinak 45 napon belül be kell oltania magát, vagy ha ezt nem teszik meg, igazolniuk kell, ezt miért nem tehetik meg, viszont ha ez is elmaradt, akkor elbocsájthatják őket.

Egy keddi utasítás értelmében a szegedi egyetem dolgozóinak 45 napon belül be kell oltania magát, vagy ha ezt nem teszik meg, igazolniuk kell, ezt miért nem tehetik meg. Ha ez elmarad, egy éves fizetés nélküli szabadságra küldik a dolgozót, és azt követően a jogviszonya is megszűnik, ha addigra sem oltatta be magát – írja a Szegeder.

A lap közlése szerint a rendelet Fendler Judit kancellár és Rovó László rektor aláírásával jelent meg, és részletezi, hogy aki egészségügyi állapota miatt nem veheti fel az oltást, és ezt igazolni is tudja, mentesül a szankciók alól.

A lap azt írja, az oltásfelvételét uniós covidigazolvánnyal, érvényességi idő nélküli védettségi igazolvánnyal, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, nemzetközi oltási bizonyítvánnyal, illetve az állam által kiadott védettségi igazolással lehet igazolni. Ezt az EESZT Applikációján keresztül is megtehetik a dolgozók.