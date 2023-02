Nyugdíjas igazolvány igénylése 2023: mi a nyugdíjas igazolvány, hogy néz ki?

Magyarországon a nyugdíjasok a nyugellátás intézménye mellett számos kedvezményben részesülnek, hogy nyugodtabban, kedvezőbb anyagi feltételek mellett élvezhessék jól megérdemelt nyugdíjas éveiket. A nyugdíjasok körében népszerű kedvezmények közé soroljuk az utazási támogatást is, amit a nyugdíjas igazolvány, azaz az ellátottak utazási utalványa birtokában vehetnek igénybe. Na de mi az a nyugdíjas igazolvány, hogy néz ki a nyugdíjas igazolvány 2023 során?

Cikkünkben eláruljuk, mi a nyugdíjas igazolvány lényege, milyen kedvezményeket vehet igénybe a nyugdíjas a nyugdíjas igazolvány birtokában? Tudd meg, milyen a nyugdíjas igazolvány, azaz a nyugdíjas igazolvány hogy néz ki egy aktuális nyugdíjas igazolvány minta alapján! Nézzük, hogyan történik a nyugdíjas igazolvány igénylése 2023 évében, mi mindent érdemes tudnunk a nyugdíjas igazolvány kapcsán!

Mi a nyugdíjas igazolvány?

A köznyelven „nyugdíjas igazolvány” vagy „nyugdíjas bérletigazolvány” kifejezéssel illetett okmány 2013. március 31-ig volt használható, ma már „ellátottak utazási utalványa” címen kell keresnünk a juttatást (nagyjából ugyanaz, mint a korábbi nyugdíjas igazolvány). Az ellátottak utazási utalványa a magyar nyugdíjasok alapjogai közé tartozik, a nyugdíjas igazolvány feljogosítja a nyugdíjasokat a közforgalmú személyszállítási eszközökön (azaz olyan járműveken, mint a vonat, a helyközi autóbusz, a HÉV, az elővárosi autóbusz, a komp, a rév) való kedvezményes utazásra (50%-os és 90%-os kedvezmények).

A nyugdíjas igazolvány igénylése 2023 évében

A nyugdíjas igazolvány igényléséhez a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott „ellátottak utazási utalványa”, az aktív korúak esetében pedig a járási hivatal által kiállított igazolás szükséges. A nyugdíjas igazolvány kiállításához be kell mutatni a felsorolt okmányokat és a nyugdíjas személyi okmányait, magát a kedvezményt pedig a tömegközlekedési járműveken is be kell tudni mutatni az ahhoz tartozó kedvezményes bérlettel egyetemben.

Meddig érvényes a nyugdíjas igazolvány?

A nyugdíjas igazolvány, azaz az ellátottak utazási utalványa a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes. A Nyugdíjfolyósító az utazási utalványt a tárgyév március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be. A jogosultsághoz kapcsolódó bővebb információkért keressük a Magyar Államkincstár oldalán az ügyintézési tájékoztatók közt az „Ellátottak utazási utalványa” alfület.

Milyen a nyugdíjas igazolvány, hogy néz ki?

A nyugdíjas igazolvány a legtöbb személyi okmányhoz hasonlóan egy egyszerű, kétoldalas kártya, amelyen szerepel a nyugdíjas arcképe és a lentiekben felsorolt, a nyugdíjas igazolvány szempontjából releváns adatai. Fontos: a nyugdíjas igazolvány önmagában személyazonosításra nem alkalmas okmány, éppen ezért, hogy érvényesen használhassuk, fel kell tudnunk mutatni a hozzá tartozó érvényes, arcképpel ellátott személyigazoló okmányunkat (pl. SZIG, jogosítvány, útlevél).

A nyugdíjas igazolvány igénylése kapcsán érdemes tudnunk, hogy a nyugdíjas igazolványon szereplő adatok között feltüntetik a nyugdíjas igazolvány birtokosának nevét és lakcímét, illetve a folyósítási törzsszámot is. Abban az esetben, ha a jogosult gyámság/gondnokság alatt áll, akkor a nyugdíjas igazolvány a gyám/gondnok/nevelőszülő részére kerül kiküldésre (a tisztségek „GY”/, „GO” / „NS” rövidítéssel kerülnek fel az igazolványra).

Nyugdíjas igazolvány minta 2023: mi van a nyugdíjas igazolványon?

A nyugdíjasok, nyugdíj előtt állók részéről gyakori kérdés, hogy hogy néz ki a nyugdíjas igazolvány, milyen iratra számítsunk a nyugdíjas igazolvány igénylése során. A nyugdíjas igazolvány tartalma a következőképp néz ki:

Nyugdíjas igazolvány első oldal:

„NYUGDÍJAS IGAZOLVÁNY”;

„RETIRED”;

arckép;

annak a szervnek a megnevezése, ahonnan a nyugdíjast nyugállományba helyezték;

név;

„nyugállományú kormánytisztviselő”, „nyugállományú közalkalmazott” vagy „nyugállományú munkavállaló” felirat.

Nyugdíjas igazolvány második oldal:

„ÉRVÉNYES VISSZAVONÁSIG”

sorszám;

a nyugdíjas igazolvány kiállításának dátuma és az arra vonatkozó bejegyzés;

a belügyi szerv egészségügyi, szabadidős és kulturális intézményei és a kijelölt állami egészségügyi szerv által nyújtott szolgáltatás igénybevételére jogosult;

a „Kibocsátó hatóság kódja:” felirat, és az arra vonatkozó bejegyzés.

Nyugdíjas igazolvány törvény

53/2012. (XII. 18.) BM utasítás: a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról.