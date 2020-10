Sima bankkártyára is jár pénzvisszatérítés: így juthatsz hozzá

A magyar lakosságnak 8,8 millió fizetési kártya van a birtokában, melynek jelentős része betéti kártya. Rengetegen nem tudnak róla, de nem csak a hitelkártyákhoz, hanem betéti kártyákhoz is kapcsolódnak különféle kedvezmények. Ezeknek egy része vásárlási kedvezmény: ha a bank kijelölt parnerénél vásárol könyvet, tankol, vagy fizet elő internetszolgáltatásra az ügyfél, akkor sok ezer, de akár több tízezer forintot is spórolhat évente. A Pénzcentrum összegyűjtötte, melyik bank milyen kedvezményeket kínál a bankkártyáihoz kapcsolódóan.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint egyre több a hazai kibocsátású betéti kártyák és egyre kevesebb a hitelkártyák száma. 2010. első félévében még 7 millió 455 ezer betéti és 1 millió 434 ezer hitelkártya volt forgalomban, 2020. első félévére már 8 millió 323 ezer betéti kártya volt a magyar lakossági és üzleti ügyfeleknél - míg a hitelkártyák száma 1 millió 238 ezerre csökkent. Az elmúlt 5 évben is azt lehetett látni, hogy összességében nőtt a hazai kibocsátású fizetési kártyák száma, ezzel egyidejűleg a hitelkártyák száma fokozatosan csökkent:

Általában a hitelkártyák, vásárlási kártyák nagy előnyének azt szokták tekinteni - ezzel is reklámozzák - hogy bizonyos vásárlások után nagy kedvezményeket, visszatérítést, jóváírást kaphat az ügyfél. A hátránya persze, ha valaki nem tölti vissza a hitelkeretből elköltött forintokat időben, azok után kemény kamatokat kell fizetni.

Azt viszont kevesen tudják, hogy a bankok betéti kártyákhoz is kínálnak hasonló kedvezményeket - emiatt kevés ügyfél él a lehetőséggel. Miközben egy év alatt több tízezer forint is megspórolható a 2-20%-os kedvezményekkel, és különféle kártyás akciókkal. A Pénzcentrum ezért most összegyűjtötte, milyen betéti kártya kedvezményekkel élhetnek az ügyfelek az egyes bankoknál.

CIB bank



A CIB Kártyázó Számlacsomagok esetében minél többször használja bankkártyáját vásárlásra az ügyfél, annál magasabb (akár 75%-os) havi számlavezetési díjkedvezményt ér el. Ez azoknak érheti meg, akik valóban az esetek nagy részével kártyával fizetnek. Egyéb kedvezmény nem kapcsolódik a CIB-es bankkártyákhoz.

MKB bank

Az MKB Bank betéti kártyái közül kiemelte a Platina és World Elite termékeit: ezek számos, a kártyába beépített szolgáltatást biztosítanak ügyfelek számára. Ezen bankkártyák soron kívüli gyártása alapvető szolgáltatás, külföldi útra szóló biztosítás díjmentesen jár hozzájuk, a Top Prémium kártyáknál a Mastercarddal közösen biztosított szolgáltatásokon túl - mint a kártyabirtokos és családja számára korlátlan és díjmentes Budapesti és bécsi repülőtéri Mastercard® váró használata, gyorssáv a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, Mastercard® váró a Budapest Sportarénában, gyorssáv a Budapest Sportarénában.

A Platina kártyánk esetében 2 órás járatkésés esetén díjmentes belépést biztosítanak világszerte a LoungeKey™ várókba (Flight Delay Pass szolgáltatás keretein belül). A World Elite kártyabirtokosoknak dedikált telefonos ügyfélszolgálaton kínálnak soron kívüli ügyintézést, díjmentes Allianz orvosi call centerben kaphatnak életmód-, egészségmegőrzési vagy éppen kivizsgálásra szolgáló tanácsokat, illetve külföldi utazás alkalmával évente 5 alkalommal biztosítanak díjmentes belépést a LoungeKey™ várókba világszerte.

Ezek a bankkártyatermékeink számlacsomagtól függően akár díjmentesen is elérhetők. A bank kiemelte továbbá az MKB Plaza kedvezményprogramukat is, ahol az MKB Pénzügyi Csoport ügyfeleinek nyújtanak ingyenes tagságot. Ez egy lojalitásprogram, amelynek keretében az ügyfelek több mint 100 partnernél tudnak kedvezményesen vásárolni nyolc kategóriában elhelyezett, - nem banki - termékeket és szolgáltatásokat. Ezen vásárlások nem kötődnek közvetlenül bankkártyához, viszont az ügyfelek vásárlásaik során 5-30% közötti kedvezményekhez juthatnak.

OTP bank

Az OTP-nél, ha az ügyfelek regisztrálnak a Kedvezményprogramba, és netbankjukban aktiválják a kijelölt partnerek esetén a vásárlási kedvezményeket, akkor náluk vásárolva átlagosan 1-10%-ot spórolhatnak meg, amelyet a bank a vásárlást követő hónap elején jóváír a bankszámlán. Közel 100 ilyen partner van, azonban érdemes figyelni: egy idő után egyes partnerek kedvezményeit újra kell aktiválni, ha lejárnak. A bank számontartja azt is, hogy az ügyfélnek mennyi jóváírása, illetve mennyi kihagyott kedvezménye volt - lapunk rákérdezett, összességében hány forintot spóroltak, vagy szórtak el feleslegesen ügyfeleik.

A kedvezményprogramnak jelenleg több mint 600 ezer regisztrált ügyfele van. A havi kedvezményadás alapvetően a bankkártyás forgalom szezonalitását követi, valamint a promóciós időszakok mutatnak kiugró eredményeket, amikor is az alap ajánlatok mellett további kedvezmények is elérhetők. A program indulása óta a regisztrált ügyfelek több mint 3,8 millió alkalommal fizettek a bankkártyájukkal, amelyek után több mint 1,8 milliárd forint jóváírást kaptak.

Az ügyfelenkénti átlagos kedvezmény jóváírás 2020 első félévében 700, míg 2019-ben 930 forint volt.

Idén az első féléves adatokat nézve tehát kevesebb vásárlási kedvezményt kaptak az ügyfelek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A bank kérdésünkre azt is elárulta: a regisztrált ügyfelek körében a jóváírt/kihagyott kedvezmény aránya 2019-ben 58-42%, 2020 első félévében 44-56% volt, tehát idén júniusig többen hagytak ki vásárlási kedvezményeket, ha jól számítunk, átlagosan 890 forintot hagytak veszni az ügyfelek.

Raiffeisen bank

A Raiffeisen OneCard hasonlóan működik, mint a többi bankkártya: két alkalommal díjmentes vele a készpénzfelvétel, alkalmas érintéses fizetésre, kapcsolódnak hozzá a megszokott pénzügyi szolgáltatások. Viszont ezen felül 3-20%os azonnali bankkártya kedvezmények és rendszeres időszakos akciók is járnak hozzá. A bank szerint a kártya rendszeres használatával évente akár több tízezer forintot is spórolhatnak az ügyfelek: amennyiben a kijelölt partnereknél vásárolnak.

A Pénzcentrum megkereste a többi bankot is, amelyre a Budapest Bank, az Erste, a K&H és az UniCredit bank azt a választ adták: jelenleg nincs olyan (vásárlási) kedvezményük, amely betéti kártyához kapcsolódna.

Címlapkép: Getty Images