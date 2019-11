Pár ezer forintból is sokat faraghatsz a villanyszámlán

A magyarországi áramigény közel egyharmadát a háztartási szektor adja, így a lakossági fogyasztásban bekövetkezett változások jelentős hatással bírnak a villamosenergia ellátásra. Egy háztartási fogyasztóra jutó évi villamosenergia-fogyasztás tavaly 2161 kWh volt, de ezt apró változtatásokkal is lehet mérsékelni, sőt, kisebb-nagyobb beruházásokkal jelentős energiamegtakarítást is el lehet érni.





Energiahatékonysági tanúsítvánnyal érdemes kezdeni



Az energiatanúsítvány nem kötelező magánházak esetében, de nem véletlen, hogy feltétel a lakóépületek energiahatékonyságát növelő uniós beruházási hitelt igénylőknek, hiszen egy szakember tudja pontosan felmérni, hogy hol a ház leggyengébb pontja, mivel érdemes kezdeni a zöldítést. Például nem sokra megyünk egy homlokzati szigeteléssel, ha a nyílászárók rossz minőségűek vagy a tetőszigetelés elavult, hiszen akkor szó szerint ablakon kidobott pénz a falak szigetelése. Mivel a legtöbb energiát a fűtés, illetve nyáron a hűtés viszi el, érdemes a megfelelő, akár utólagos szigeteléssel kezdeni, de kisebb, kevésbé költséges beruházásokkal is jó eredményeket lehet elérni.

Mielőtt milliós beruházásba kezdünk, érdemes felmérni a fogyasztást, nemcsak azért, hogy lássuk, hogy egy-egy megoldással mennyivel vagyunk beljebb, de egy kis odafigyeléssel is lehet faragni az energiafogyasztáson. Ma már viszonylag jó áron juthatunk hozzá fogyasztásmérő berendezésekhez, amely segítségével könnyen és pontosan meg lehet határozni, hogy melyik berendezés fogyasztja a legtöbb energiát, illetve, hogy melyik fogyaszt használaton kívül is. A háztartási nagygépek csomagolásán fel van tüntetve az energiacímke, ezért, ha valamelyik cserére szorul, érdemes legalább A besorolású modellel pótolni, de ha kicsit tudunk többet áldozni rá, az A+, A++ még jobb választás: bár ezek általában drágábbak, később megtérülnek.

A legtöbb házban, lakásban egy központi termosztát szabályozza a fűtésrendszert, azonban a különböző helyiségeknek eltérő a fűtésigényük, így gyakran előfordul, hogy egyes - családi háznál főleg az emeleti - szobákat túlfűtik. Ezt könnyen ki lehet küszöbölni, ha a problémás helyiségekben külön, digitálisan programozható radiátor termosztátokat szerelünk fel, amelyek a megfelelő hőmérséklet elérése után automatikusan leállítják a fűtést. Ezek a termosztátfejek okostelefonról kezelhetőek és már 5000 forinttól elérhetőek.

Népszerűek a háztartási kiserőművek

Az elmúlt években hazánkban is egyre népszerűbbé váltak a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek (HMKE), amelyek néhány éves időtávon már képesek megtérülni, így költséghatékony és környezetkímélő megoldást nyújthatnak az energiafogyasztás racionalizálására. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2018-as adatai szerint a magyar háztartások által 2018. január 1. és szeptember 30. között a hálózatra csatlakoztatott napelemek beépített teljesítménye 59,9 megawattal nőtt, átlagos méretük pedig háztartásonként 7,3 kW-t tett ki.

A technológiai újításoknak és a megújuló energiák hasznosításában bekövetkezett fejlődésnek köszönhetően az elmúlt években átalakulóban van a hazai energiapiac, kezdenek ugyanis egyre inkább elterjedni a kisebb, háztartási méretű erőművek, amelyek népszerűsége véleményem szerint már nem csak annak köszönhető, hogy a lakosság egyre olcsóbban szerelhet napelemet a háztetőre, hanem annak is, hogy egyre tudatosabbak az energiatermelést és fogyasztást illetően

- mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. "Az ALTEO-nál mi is a decentralizált működésben hiszünk: a megújuló energiát hasznosító erőművi kapacitásunk mára eléri az 55 megawattot, amelyet nem egy nagy teljesítményű erőmű, hanem több kisebb létesítmény termel ki" - tette hozzá a vállalatvezető.

Telefonnal irányítjuk a rolót



Bár az okos otthonok még nem széleskörben elterjedtek, sok olyan megoldás van, amely kisebb befektetéssel is elérhető és egy kevésbé modern lakáshoz is adaptálható. Például bizonyos fekvésű lakások esetében gondot okoz az ablakroló, külső roletta, vagy más típusú árnyékoló felszerelése. Erre az esetre már elérhetőek olyan motorizált árnyékolók, amelyek belülről védenek az erős napsugarak ellen, és előzik meg a szobában a hőséget. Mivel smart rendszerről van szó, bluetoothon keresztül telefonnal, tablettel is lehet üzemeltetni a rolót, amely körülbelül 15 ezer forinttól már elérhető.

Egy összehangolt okos rendszerrel, amelyben a fűtés okos termosztáttal és termofejekkel, a hűtés hőmérséklet-érzékelőkkel, az árnyékolás fényérzékelőkkel van hálózatba kötve, akár 30 százalékkal is csökkenthető az energiafelhasználásunk. Persze egy ilyen rendszer összehangolása már nagyobb költséggel jár és érdemes szakemberre bízni a beszerelését, és persze előnyei is csak akkor érvényesülnek igazán, ha nem az utcát fűtjük, tehát a ház szigetelése megfelelő.

A piacon ma már elérhetőek olyan okosmegoldások is, amelyek a mesterséges intelligencián alapulnak, és öntanuló fűtési szabályozóval rendelkeznek. A mesterséges intelligencia képes a hőmérsékleti adatok gyűjtése után “megtanulni" az épület energetikai viszonyait és megjósolni az optimális időpontokat a fűtés/hűtés ki és bekapcsolására.