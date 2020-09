Nem múlt el a felhalmozási láz: ismét a sajátmárkás termékek felé fordultak a magyarok

Egyre árérzékenyebbé válnak a vevők az elhúzódó egészségügyi veszélyhelyzet hatására, akiknek megtartása emiatt már komoly kihívást jelent még a legnagyobb vállalatoknak is - mutat rá egy több mint 14 ezer fős nemzetközi kutatása. Ez a trend elsősorban a kiskereskedelemben elterjedt saját márkás termékek népszerűségének kedvez. A vezető márkáknak azonnali lépéseket kell tenniük, ha meg akarják állítani vásárlóik elvándorlását.

Az emberek nagy része továbbra sem mozdul ki szívesen otthonából (41%) és inkább felhalmoz (45%) az alapvető háztartási eszközökből és élelmiszerekből az EY Future Consumer Index felmérése szerint. Ebben a helyzetben a fogyasztók többsége kiadásaira is sokkal jobban odafigyel. A megkérdezettek kétharmada (64%) a mai napig csak a legszükségesebb termékeket szerzi be, közel felük (48%) pedig el is halasztotta az olyan komolyabb kiadásokat, mint az autó vagy a bútorok cseréje. Mivel az emberek elsősorban online, a legközelebb eső vagy legszélesebb választékot kínáló üzletben vásárolnak, sokan már a COVID-19 első hulláma alatt kénytelenek voltak lemondani kedvenc márkájukról és mást választani helyette. Ez a trend a második hullám alatt tovább fokozódhat az elemzés szerint.

A COVID-19 hatására hosszú távon átalakultak a fogyasztói szokások. A vásárlók egyre jobbnak tartják a saját márkás termékeket, a vezető vállalatok árucikkeihez képest mára kevesebb minőségbeli különbséget látnak. Ez részben annak köszönhető, hogy az elmúlt években a fogyasztási cikkeket gyártó cégek az eladásra koncentráltak és háttérbe szorult a márkaépítés. Ezzel szemben a kereskedők folyamatosan fejlesztették termékeiket. A pandémia okozta árérzékenység még jobban kiélezi ezt a versenyt

- hangsúlyozta Demeter Ákos, az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének partnere. "Ebben a krízishelyzetben a világmárkáknak érdemes külső szakértő bevonásával felülvizsgálniuk a kínálatukat az egyes cikkek csomagolásától kezdve, az értékesítési csatornákon keresztül egészen a promócióig, hogy meg tudják tartani fogyasztóikat vagy akár növelhessék vásárlóik körét."

