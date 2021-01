Mennyi a társasági adó 2021 során? Társasági adó törvény változás, a társasági adó mértéke 2021 évben

Társasági adó egyszerűen: mi a társasági adó, ki kötelezett társasági adó feltöltésre? Mutatjuk, mennyi a társasági adó mértéke 2021 évben, mit ír a társasági adó törvény röviden!

A társasági adó törvény egyeseknek első látásra bonyolultnak tűnhet, ugyanis nehéz laikusként meghatározni, hogy kinél mennyi a társasági adó fizetési kötelezettség. Mindenképpen fontos kiemelnünk, hogy a társasági adó törvény 2021 során az Európai Uniós szigorításoknak köszönhetően módosításokon megy keresztül! Cikkünkben leírjuk, mi az a társasági adó, hogyan változott az elmúlt években a társasági adó mértéke 2021 évével bezárólag és mik a legújabb társasági adó törvénymódosítások. Mutatjuk, jelenleg ki kötelezett társasági adó feltöltésére, milyen belföldi és külföldi adóalanyok vannak, mire kell odafigyelnünk!

Mi a társasági adó, röviden TAO?

A társas vállalkozók több adózási típus közül választhatják ki a számukra legkedvezőbb járulékfizetési formát. Az olyan egyszerűsített adózási formák mellett, mint például a KATA, a társasági adó törvény (1996. évi LXXXI. törvény; Tao. tv.) más módszerrel adóztatja meg a vállalkozó jövedelmét, nyereségét. A társasági adó mértéke összefügg a vállalkozás adózás előtti eredményeinek csökkentő vagy növelő tételeivel.

A társasági adó fizetési kötelezettség keletkezése

Belföldi illetőségű személyeknél azon a napon jön létre a társasági adó fizetési kötelezettség, amikor közokiratba foglalják a társasági szerződést, vagy amikor létrejön a vállalat. Külföldi társasági adó alany esetén a fiók cégbírósági bejegyzési napjától kezdve; cégnyilvántartásba nem bejegyzett telephely esetén pedig az első jognyilatkozat megtételének dátumától kötelező a társasági adó 2021 évi megfizetése.

A társasági adó fizetési kötelezettség megszűnése

Belföldi vállalkozás esetében megszűnik a társasági adó fizetési kötelezettség a vállalkozás megszűnésének napjától, vagy attól a naptól fogva, amikor valamilyen okból kikerül az adó hatálya alól (pl. más adózási formát választ). Külföldi adóalany esetén a társasági adó törvény hatálya alóli kikerülés a fióktelep cégnyilvántartásból való kitörlésétől, a felszámolási eljárás kezdetétől, vagy a megszűnést eredményező jognyilatkozat megtételének napjától lehetséges.

Kinek van társasági adó fizetési kötelezettsége?

A társasági adó alanyainak esetében megkülönböztetünk belföldi és a külföldi adóalanyokat, akik ugyanazokkal a feltételekkel kell, hogy fizessék a társadalmi adó összegét.

Társasági adó 2021: belföldi adóalanyok

gazdasági társaságok;

szövetkezetek;

ügyvédi irodák, végrehajtó irodák, közjegyzői irodák, szabadalmi ügyvivői irodák;

vállalatok: állami vállalatok, állami gazdálkodó szervek, trösztök, bizonyos jogi személyek vállalatai, leányvállalatok;

alapítványok, közalapítványok, köztestületek, egyesületek, lakásszövetkezetek;

erdőbirtokossági társulat, vízitársulat;

MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program);

ERIC (Európai Kutatási Infrastruktúráért Felelős Konzorcium);

önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak;

felsőoktatási intézmények és az általuk működtetett intézmények, diákotthonok;

európai területi társulások;

egyházi jogi személyek;

olyan külföldi személyek, akiknek az üzletvezetési székhelye belföldön van;

bizalmi vagyonkezelési szerződések alapján kezelt vagyon;

egyéni cégek.

Társasági adó 2021: külföldi adóalanyok

ingatlannal rendelkező magyar társaság olyan külföldi tagja, aki részesedésének kivonása, elidegenítése során jövedelemhez jut;

olyan külföldi vállalkozások, amelynek a telephelye (nem összetévesztendő a székhellyel!) Magyarországon van.

A társasági adó törvény alóli kivételek

Magyar Nemzeti Bank;

Magyar Távirati Iroda;

magyar politikai pártok;

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;

Foglalkoztatottak foglalkoztatása céljából létrehozott KHT-k;

Közlekedési, hírközlési és vízügyi tartalékgazdálkodási KHT;

Közszolgálati műsorszolgáltatás;

Tartalékgazdálkodási közhasznú társaság;

felszámolás alatt álló vállalkozások;

olyan vállalkozások, amelyek más, egyszerűsített adózási formát választottak.

Mennyi a társasági adó mértéke 2021 évében?

A társasági adó mértéke az adózás előtti eredmény pozitív és negatív korrekciós tételeitől (növelő és csökkentő tételek) függ. A társasági adó alap módosulásának célja, hogy a vállalkozó ne tudjon adózatlan jövedelmeket kivonni az üzletből, javuljanak a vállalkozási feltételek, illetve ösztönözzék a vállalkozókat a társadalmi feladatvállalásra és kizárják a kettős adózást. A társasági adó elszámolása során nem fogadják el az olyan növelő tételeket, amelyek a nem gondos elszámolás következményei, ilyen esetben vállalkozás szankcionálható is.

A társasági adó mértéke

1997-2003: 18%

2004-2005: 16%

2006-2007: 16%; 5.000.000 Ft adóalap alatt 10% (feltételektől függően)

2008-2009: 16%; 50.000.000 Ft adóalap alatt 10%

2010-2016: 19%; 500.000.000 Ft adóalap alatt 10%

2017- napjainkig: 9%.

Az adófizetési kötelezettséget a pozitív adóalap után számítjuk, vagyis a társasági adó mértéke 2017 óta a pozitív adóalap 9%-a, amit adókedvezmény igénybevételével csökkenthetünk, ha jogosultak vagyunk rá.

Ki kötelezett társasági adó feltöltésre?

Annak van adóelőleg feltöltési kötelezettsége, akinek az adóévet megelőző évben 100.000.000 Ft-ot meghaladó árbevétele volt. A társasági adóelőleg-kiegészítés határideje a tárgyév utolsó hónapjának 20. napja.

Társasági adó kedvezmények

beruházási kedvezmény;

térségi- és egyéb kedvezmények;

kis- és középvállalkozók kedvezménye;

fejlesztési kedvezmény.

A társasági adó bevallása

A társasági adó bevallását az adóévet követő május 31-ig kell megtennünk, ez a dátum a társasági adó fizetési határidő is. A következő 12 hónapra a társasági adóelőleg bevallása is kötelező, amelyben feltüntetjük az esedékességi időre jutó összeget. Halasztás esetén számoljunk a kamatokkal!

A NAV társasági adó bevételi számla száma: 10032000-01076019.

A társasági adó kódja: 101.

A társasági adó 2021-es, legfrissebb változásai

A társasági adó 2021 évi módosításai az Európai Uniós szigorításokhoz köthetőek. Az új társasági adó törvény az EU-val nem együttműködő államokkal kapcsolatban szigorodik: bővül az ellenőrzött külföldi tagság fogalma, vagyis egy bizonyos összeghatárig a jelenlegi mentesülések nem fognak tovább vonatkozni ezekre a külföldi személyekre / telephelyekre. Az ellenőrzött külföldi tagságból származó, valódi jogügyletekhez kapcsolódó nyereség, osztalék mentesülni fog az adózás alól.

Szigorodnak a telephelykeletkezési szabályok is: ha egy szolgáltatás nyújtásának időtartama egy foglalkoztatott személy jóvoltából a 183 napot meghaladja, akkor telephely keletkezik Magyarországon külföldi személy részére akkor is, ha egyébként nincs fizikai telephely. A telephely megállapítását a kettős adóztatási egyezmény is megerősíti.

2021-től külön nyilvántartásban kell vezetnünk a kapcsolt vállalkozás gazdasági tényezőit. Csoportos társasági adóalanyok esetében a finanszírozás bevonásával kapcsolatos adóalap-növelő tételeket a nettó finanszírozási költségek arányában kell figyelembe venni. Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások társasági adókedvezménye nem vehető igénybe, akkor ha a beruházás tárgya egy személygépkocsi / elektromos személygépkocsi, kivéve ha nagy rakodóterű személygépkocsiról van szó.

2021. január 1-től a "fejlesztési tartalék" nevű adóalap-csökkentő tétel az adózás előtti nyereség összegéig vehető igénybe: a 10 milliárd forintos korlát megszűnik. 2021 január 1-től a ki nem fizetett osztalékot az osztalékfizető társaságnál az eredménytartalék növekedéseként kell elszámolni.

Összegzés: kinek kedvez a társasági adó?

A legtöbb vállalkozás a lehető legegyszerűbb, kedvező adózási lehetőségeket keresi magának (KATA, KIVA, EVA), ám számos tevékenység esetében a TAO, vagyis a társasági adó a legkedvezőbb, ugyanis a társasági adó mértéke 2021 évben is a korrekciós tételektől függ és vállalkozásonként más-más befolyásoló tényezőkkel kell, hogy számoljunk. Egy vállalkozás elindítása előtt érdemes kikérni szakember tanácsát, hogy a lehető legjobb adózási formát válasszuk. Habár a társasági adó törvény 2021-től szigorúbb lesz, ez az adózási forma a legtöbb vállalkozó számára nem lesz kevésbé kedvező.

