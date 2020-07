Könnyelműbbek, költekezőbbek lettek a magyarok pár év alatt, de ennek most vége

A Pénziránytű Alapítvány 2010 óta negyedik alkalommal mérte fel a magyar lakosság pénzügyi ismereteit és pénzügyi tudatosságát. Az országos felmérés eredményei több területen javulást mutatnak, ugyanakkor az érzékelhető pozitív tendenciák tartóssá és általános gyakorlattá válásához további erőfeszítésekre van szükség. Jó hír, hogy az elmúlt két évben megduplázódott a pénzügyeiket tudatosan tervezők száma.

Az elmúlt évek életszínvonal emelkedésével párhuzamosan ugyanakkor könnyelműbbé és költekezőbbé is váltunk. A mostani felmérés megerősítette, hogy továbbra is fontos feladat az alapvető ismeretek elsajátítása. A Pénziránytű Alapítvány által korábban végzett felmérések megmutatták, hogy a magyar lakosság a válság elmúltával 2010 és 2018 között pénzügyei tervezésében egyre könnyelműbbé vált.

A 2020 májusában készült, az OECD módszertanán alapuló országos felmérés azt mutatja, hogy válság idején jobban odafigyelünk pénzügyeinkre, tudatosabban tervezünk, ugyanakkor konjunktúra alatt és az életszínvonal emelkedésével párhuzamosan

hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy jöhetnek még szűk esztendők és a megtakarításokra nem helyezünk elég hangsúlyt.

A magyar háztartások pénzügyi stabilitása jelentős mértékben javult a két évvel ezelőtti szinthez képest. Míg 2018-ban a háztartások alig fele volt képes fedezni egy jelentősebb kiadást külső segítség nélkül, addig 2020-ban ez a szám már 73 százalékra nőtt. Az elmúlt két évben megduplázódott a pénzügyeiket tudatosan tervezők aránya.

A pozitív eredményhez feltehetően hozzájárult a koronavírus által okozott anyagi bizonytalanság is. A pénzügyi problémákkal küzdők aránya ugyan stagnált az elmúlt két évben, de megoldási stratégiáikban a megtakarításokra koncentráló, az eladósodás és a pazarlás elkerülésére fókuszáló döntések kerültek előtérbe.

A korábbi és a jelenlegi kutatások is megerősítették, hogy továbbra is fontos az alapvető ismeretek elsajátítása, az oktatási programoknak azonban a képességek fejlesztésére és a tervező magatartás kialakítására is koncentrálniuk kell.