Kimászott a gödörből a legendás magyar színművész: volt, hogy kenyéren és teán élt

Fellélegezhet a legendás operaénekes-színművész: végre el tudta adni hatalmas házát, amit nyugdíjából egyszerűen nem tudott fenntartani. Maros Gábor azt mesélte, a legnehezebb időkben konkrétan nyomorgott: kenyéren és teán élt, miközben egy hatalmas, medencés ingatlanban lakott. A művésznek és feleségének végül megoldódtak a gondjai, de rengeteg magyar kisnyugdíjasnak vannak hasonló problémái: a kifejezetten alacsony jövedelmű idősek 33,2 százaléka él igényeit meghaladó méretű házban.

Véget ért Maros Gábor kálváriája, hét év után végre sikerült eladnia értékes ingatlanát, ami mindeddig gyakorlatilag csapdába ejtette őt és feleségét. Az operaénekes-színművészt sokáig nagyon zavarta, hogy főként laborasszisztensként dolgozó párja fizetéséből élnek, mert a nyugdíjából éppen csak futotta a gyógyszereire és a telefonszámlájára.

A művész a Blikknek elmondta, hét éve romlott el a helyzet, az Újszínházban egyre kevesebb szerepet kapott, majd semmit, máig sem tudja, miért. Így ott maradt a hatalmas házában, az akkor 66 ezer forintos nyugdíjából a rezsire is alig futotta. Hiába árulta az ötszobás, Makovetz-stílusú, úszómedencés házát Karácsondon, nem tudta eladni.

Nem szégyen: nyomorogtam, kenyéren és teán, meg a kertben termő gyümölcsökön éltem. Aztán tavaly végre sikerült eladnom a házat, és minden megváltozott! Nem kell már a boltban sóvárogva néznem, hogy mit vennék meg! Marikám azóta kapott egy kis autót, kerti bútort, mosogatógépet, boldogság, hogy kényeztethetem

- mesélte a 73 éves Maros Gábor, aki megkönnyebbült, hogy élete alkonyán végre megoldódtak anyagi gondjai.

Rengeteg idős került bajba

A kis nyugdíjas Maros Gábor esete kitűnő példája annak, amiről a Pénzcentrum a közelmúltban írt. A művész tudta, mi a megoldás, csak eddig nem sikerült eladni a házát, ám sok kis jövedelemből élő nyugdíjas nem gondol arra, lehet, hogy egy vagyonon ült eddig is, amivel kényelmesebb időskort biztoshíthatna magának. Sőt lehetséges, hogy már az ingatlan fenntartása is gondot okozhat az alacsony nyugdíjból, és már a rezsiteher csökkentése is sokat nyomna a latba. Azt pedig tudjuk, hogy sok idős magyar lakik olyan ingatlanban, ami számára már túl sok négyzetméter, így kisebbre is cserélhetné.

Eurostat friss statisztikái szerint a 65 év feletti korosztályban 39,5 százalék él az igényeit meghaladó méretű ingatlanokban Magyarországon. Természetesen ez jelenthet jót, jólétet is: az illető megteheti, hogy több szobát tartson fent, mint amire szüksége van: plusz vendégszobát, dolgozószobát, műhelyt, stb. Viszont a kifejezetten alacsony jövedelmű idősek között, akiknek a havi járandósága nem éri el a medián kereset 60 százalékát, az arány hasonlóképp magas: 33,2 százalék. Vagyis

az alacsony jövedelmű 65 év felettiek egyharmada kisebbre tudná cserélni az ingatlanát: ezzel szabadítva fel az ingatlanvagyona egy részét.

Ezzel nem csak a lakásra fordított kiadásait csökkenthetné, hanem még tőkét is nyerhet rajta, amit befektethet, ezzel növelve a jövedelmét. Magyarországon az idősek körében "nem divat" eladni az ingatlant, amiben hosszú időn keresztül élt az ember, és "ott öregedett meg", akkor sem, ha a gyerekek kirepültek, vagy a házastárs halála után valaki egyedül marad. Így előfordulhat, hogy azt a házat, lakást, amit korábban két aktív keresetből tartottak fent, mostanra egy nyugdíj kellene finanszírozni. Ilyen helyzetben egyáltalán nem ördögtől való az ingatlan lecserélésében gondolkodni - Maros Gáboréknak bejött, megoldódtak a gondjaik.