Kifakadt Vajna Tímea: Anyagilag most elég rossz helyzetben állok

Vajna Tímea saját bevalássa szerint elég rossz helyzetben van. Nem véletlen, hogy luxusautóját is hónapok óta árulja, de azóta például már egy zongorán is túladott azért, hogy javuljanak anyagi körülményei és hogy le tudja zárni múltját.

Vajna Tímea először adott interjút férje, Andy Vajna halála után. Bár az egész beszélgetést csak a hétfő esti Tényekben lehet majd látni, a TV2 Mokka c. műsorában reggel már bemutattak egy rövid részletet a beszélgetésből. A rövid videóból többek között kiderült, hogy

Vajna Tímea saját bevallása szerint nagyon nehéz anyagi helyzetben van.

Arról már itt a Pénzcentrumon is írtunk, hogy árulja Lamborghinijét; ahogy arról is beszámoltunk, hogy már, hogy egy luxusnyaralóhelyen is csak azért tudott néhány napot eltölteni, mert hatalmas kedvezményeket kapott a szállásra. A friss riportban azt is mondja: "vagy a házban maradok vagy az utcára megyek kb."

... anyagilag most elég rossz helyzetben állok, és el kellett adni ezt a nagyon szép zongorát is

- erősítette meg az interjúban Vajna Tímea, aki a közös házuk nagybecsben tartott hangszeréről nyilatkozott így.

(Címlapkép - MTI Fotó: Balogh Zoltán)