Ilyen bankkártyát használ a magyar elit: fémből van, exkluzív szolgáltatásokra jó

A Takarékbank kiemelt ügyfelei részére elérhetővé tette a fémből készült, exkluzív bankkártyát, a Mastercard World Elite betéti kártyát. Az egyedi külső mellé a hitelintézet olyan, a magyarországi piacon egyedi és széleskörű szolgáltatásokat biztosít, mint például a concierge-szolgáltatás, a reptéri gyorsítósáv és prémium váró, vagy az ingyenes hozzáférés a világ hétezer népszerű napilapjához és magazinjához.

Egy bankkártyában általában mindenki a praktikumot keresi, hogy gyorsan, készpénz- és érintésmentesen fizethessen. Ez a bankkártya azonban ennél sokkal több, számtalan egyedi szolgáltatás kapcsolódik hozzá, amelyek az ügyfelek kényelmét segítik.

Egyre többen utaznak sokat a munkájuk miatt, kevés az idejük, és nem tudnak különböző szolgáltatókkal kapcsolatot tartani ügyeik intézéséhez. Az ő számukra a praktikum mellett a komfort érzetet is növeli a Magyarországon elsők között a Takarékbanknál elérhető, fémből készült World Elite bankkártya.

A kártya már kialakításában is eltér az eddig megszokott plasztiktól. Megjelenése magában hordoz olyan egyedi jegyeket, mint a fém kártyatest, valamint a letisztult hátoldali megszemélyesítés. Az egyedi külső mellé a Takarékbank, a hazai piacon egyedi és különleges exkluzív-szolgáltatásokat is biztosít, mint például a LoungeKey szolgáltatás, amely ingyenes belépést biztosít a világ mintegy kilencszáz nemzetközi reptérének prémium várójába, emellett a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Bécsi Nemzetközi Repülőtér Mastercard Airport Lounge váróiba is, ahol térítésmentes étel- és italfogyasztást biztosít.

A concierge-szolgáltatás segíti a jegyfoglalást kulturális vagy sporteseményekre, a virágküldést, az egészségügyi asszisztenciát, vagy akár háztartási szolgáltatásokat is igénybe vehet általa. A kártyabirtokos emellett négyféle eszközzel, világszerte több mint egymillió helyen veheti igénybe a gyors Boingo Global Wi-Fi szolgáltatást, ingyenesen. Továbbá a kártyához járó PressReader alkalmazással térítésmentesen elérhető több mint hétezer népszerű nemzetközi napilap és magazin.

A különleges előnyökkel bíró matt fekete metálkártyát az ATM befogadja, így alkalmas készpénzfelvételre is, illetve érintésmentesen is fizethet vele. A Takarékbank a privátbanki szerződéssel rendelkező ügyfeleinek ajánlja a kártyát, amely hamarosan további szolgáltatásokkal bővül.

Címlapkép: Getty Images