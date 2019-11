Így rakj félre pénzt az utolsó pillanatban karácsonyra: egyszerűbb, mint hinnéd

Már két hónap sem maradt karácsonyig, amely az évnek a leginkább kiköltekezős szakasza. Rengetegen vesznek fel áruhitelt és személyi kölcsönt is decemberben, hogy jusson az ajándékokra, és sokaknak indul szűkösen az újév az év végi kiköltekezés miatt. A Pénzcentrum most olyan tanácsokat gyűjtött össze, amelyre kevesen gondolnak, pedig így könnyen kigazdálkodhatná az ünnep költségeit! Ehhez viszont érdemes minél előbb lépni.

Karácsony előtt szinte kivétel nélkül mindenkinek megugranak a kiadásai: nem csak ajándékokra költünk, több élelmiszert vásárolunk, több szolgáltatást veszünk igénybe, és többet pénz megy el utazásra is. Ezt sokan nem tudják kigazdálkodni az őszi időszakban, vagy későn kapnak észbe: így vagy szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat, vagy kénytelenek költsönt felvenni, ha nem akarnak lemondani az ünnep kellékeiről. Az MNB tavaly is figyelmeztette a lakosságot, hogy a karácsonyt megelőző időszakban általában megugrik a személyi hitelek száma, mert nagyon sokan így vásárolnak ajándékokat.

Ezért szoktuk elmondani, hogy ilyenkor is érdemes nem érzelmi alapon dönteni, hanem megfontoltan vásárolni

- mondta akkor Binder István, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szóvivője. Egy friss kutatásból az is kiderült, hogy az idén ráadásul több mint 7000 forinttal többet terveznek költeni a magyarok karácsonyi ajándékokra: a tavalyi 41 ezer forint helyett ebben az évben már átlagosan 48 400 forintot szánnak erre. A kutatásból az is kiderült, hogy sokan már októberben nekiláttak az ajándékok beszerzésének, ahogy korábbi cikkünkben javasoltuk. A válaszadók 39 százaléka pedig nem köti ezt a folyamatot konkrét időszakhoz, inkább a megfelelő akciókra várnak. Milyen jól teszik!

Mit tegyen viszont az, aki eddig nem gondolkozott előre, nem spórolt, nem tett félre? Marad a hitel, vagy kenyéren és vizen kell majd átvészelni a januárt? Esetleg fel kell használni a megtakarítást? Ezekre az esetekre gyűjtött össze a Pénzcentrum olyan last minute spórolási tippeket, melyek megmentenek a csóróságtól karácsony alatt. Azoknak is ajánljuk, akiket nem vág padlóhoz a karácsonyi kiköltezés!

1. Találj mellékállást

Több pénzt félretenni úgy lehet a legkönyebben, ha eleve több pénz áll a házhoz. A karácsonyi időszakban rengetek alkalmi munkalehetőség adódik, olyanok is, amelyeket hétvégén lehet végezni, mint a csomagolás, ügyfélszolgálati kisegítő, árufeltöltő, eladó vásárokon, stb. Ez azért is előnyös, mert nem feltétlen kell elköteleződnie hosszú időre annak, aki elvállalja a munkát, csak a karácsony előtti időszakra.

Bár sokan félnek belevágni, mert a munkájuk így is elég kimerítő, és nem tudják elképzelni, hogy lenne rá energiájuk, megpróbálni bármit meg lehet. Főként, hogyha az ember munkahelyi kiégéstől szenved, még jót is tehet a lelkének egy részmunkaidős mellékállás, ahol más emberekkel, kihívásokkal találkozik. Ha pedig nem jön be a dolog, még mindig fel lehet mondani, tehát nincs vesztenivalója annak, aki belevág.

2. Add ki a házad, lakásod

Manapság már Magyarországon is nagy divatja van az AirBnB-nek. Bár sokan arra használják, hogy több pénzt hozzanak ki a lakáskiadásból úgy, hogy rövidebb időszakokra adják ki turistáknak az ingatlant, ahelyett hogy hosszútávra keresnének bérlőt. Persze foglalkozni is többet kell vele, de kifizetődik.

Viszont az eredeti elgondolás megengedi azt is, ha például nem használjuk a lakásunkat hosszabb-rövidebb ideig - például pont azért, mert mi is nyaralunk, vagy más okból elutazunk - akkor arra az időre kiadhatjuk a lakásunkat. Például, ha valaki biztosan tudja, hogy elutazik egy hétre, de akár csak egy hétvégére is karácsonykor a családjához, akkor arra az időre ki tudja adni a lakását, házát. Minden csak szervezés kérdése! Egy átlag budapesti lakást elhelyezkedéstől függően már 8-10 ezertő egészen 50-60 ezer forint/éjszakáig is ki lehet adni. Természetesen érdemes rendet tenni, az értékeket, személyes tárgyakat elzárni, de akár ezzel a húzással meg is térülhet minden karácsonyi kiadásunk, ha vállaljuk az ezzel járó plusz munkát!

3. Mondj le minden szolgáltatást, amit lehet

Akár tízezer forintokat úgy is meg lehet fogni, ha felülvizsgáljuk, valóban szükségünk van-e egyes szolgáltatásokra. Nem is kell lemondanunk róluk örökké, ez az egész karácsony előtti spórolásban a legjobb, hanem csak 47 napra (ugyanis ennyi van még hátra!). Vegyünk először a szórakozástató szolgáltatásokat, mint pl. a zenemegosztó oldalak, vagy a streamingek. Milyen lenne bő egy hónapig Netflix vagy HBO GO, stb. nélkül? Ki lehetne bírni Spotify nélkül? Biztosan, hiszen mielőtt nem léteztek, addig is megvoltunk ezek nélkül. Akár úgy is tekinthet rá, aki spórolni akar, hogy ez egy kihívás: valóban szüksége van-e ezekre az előfizetésekre?

Tovább megyünk: kell nekünk ennyi TV-csatorna? Biztos a megfelelő mobilcsomagban vagyunk? Semmiből sem tart felhívni a szolgáltatót és rákérdezni: a mi igényinkre szabottan nincs-e egy jobb ajánlatuk. Ugyanígy az internettel. Biztos szükségünk van azokra a magazin előfizetésekre, vagy csak megszokásból járatjuk? És akkor már ne álljunk meg ezeknél: megfelelő bankszámlacsomagban vagyunk? Biztosan kihasználjuk a kondibérletünket? Az még nem kerül semmibe, hogyha összeírjuk az összes kiadásunkat, amire elmegy a pénz, és szépen felülvizsgáljuk mindet.

A lemondás pedig lehet, hogy nem biztos, hogy csak a karácsony szempontjából éri meg! Lehetséges, hogy rájövünk: tökéletesen megvagyunk 1-2 előfizetésünk nélkül, és a kedvezőtlen csomagok leváltása karácsony után is kifizetődő lesz. Tekintsünk úgy erre, mint egy megelőlegezett ajándékra magunk számára: rendezett pénzügyekkel és büdzsével kezdjük az ünnepi szezont!

4. Felejtsd el az éttermeket, rendelést, kocsmázást

Ha már az önmegtartóztatásnál tartunk: igazán nem nagy áldozat, ha az ember bő egy hónapig nem veri el feleslegesen a pénzét éttermezésre, kajarendelésekre, és drága kézműves sörökre. Eleve, aki tartja, vagy tartott már száraz novembert, az tudja, hogy ennek szintén nem csak pénztárcakímélő hatása lehet. Érdemes az embernek időről-időre számot vetnie, mit jelent számára az étterembe járás, ételrendelés vagy az alkoholfogyasztás: milyen helyzetben, érzelmi állapotban vagyunk hajlamosabbak rendelni, vagy kimozdulni.

Hogyha valaki nem is akar otthon főzni, vagy egyáltalán lemondani az alkoholról, akkor is érdemes lehet megtalálni a módját, hogy ne használjuk a vendéglátóipari szolgáltatásokat, csak ha muszáj. Például, ha a barátokkal, kollégákkal találkoznánk, inkább rendezzünk házibulit, vagy ne magasabb árkategóriás helyre szervezzünk összejövetelt. Az ebéd beszerzését is meg tudjuk oldani más módokon is, nem csak rendeléssel. Megvehetjük például előre, munkába menet. A drága menük helyett is érdemesebb olcsóbb megoldásokat keresni.

5. Használd ki a kuponokat, kedvezményeket

Hivatalosan tegnap indult el a Joy-napok, mely egész hétvégén tart. Sokan úgy hiszik, hogy ez csak a szépségápolási cikkekről és divatcuccokról szól, pedig közel sincs így: rengeteg kupont lehet lehet élelmiszerre, tisztítószerekre, kutyakajára, stb. felhasználni. Ráadásul, ha már tudjuk, milyen ajándékot vennénk karácsonyra, akkor érdemes szétnézni az akciók között, hiszen sok játéküzlet is beszállt a kuponnapokba.

Ebben az időszakban különsen érdemes figyelni a leárazásokat egyébként is: nemsokára itt van a Black Friday, és karácsony táján nem ritkák a 70-80-90 százalékos akciók sem! De nem csak az ilyen akciókat érdemes felhasználni - ha van valahol törzsvásárlói kártyád, multipont vagy supershop pontokat gyűjtesz, akkor költs el év vége előtt ezeket a pontokat (többnyire 1 pont = 1 forint).

A törzsvásárló kártyák kedvezményeit is használd ki, legyen az drogéria, vagy könyvesbolt, ahová szólj. Tervezd tudatosan úgy az ajándékozást, hogy minden kedvezményt tudj érvényesíteni. Ezen kívül azért is érdemes élni a meglévő kuponokkal, utalványokkal, mert ha az idei évre szóltak, valószínűleg jövőre lejárnak. Túrd fel az irattartód, tárcádat, lehet, hogy kincsekre bukkansz!

6. Add el a cuccaidat

Nincs kedvezőbb időszak arra, hogy megváljunk a használt cuccainktól, mint a karácsony előtti hónap, hiszen ilyenkor mindenki vásárol. Természetesen van egy-két kivétel, például nem biztos, hogy egy szörfdeszkára találunk vevőt, de azok a termékek, amelyek nem köthetőbb különösebben egy szezonhoz, nagyobb valószínűséggel találnak most gazdára. Egyébként is megéri megszabadulni a nem használt dolgoktól, hogy helyet csináljunk az újaknak.

A műszaki dolgainktól, bútorainktól, ruháinktól könnyen megválhatunk a használt termékek online piacterein. A gyermekek kinőtt dolgai, játékai is gyorsan találhatnak új gazdát. Nem használt botmixer, vagy egy évben egyszer elővett pitesütő forma? Ezer éve nem hordott báli ruha, télikabát, csizma? Megunt konzoljáték, egyszeri olvasásra szánt ponyvaregények? Fotózd le, és tedd fel vaterára, jófogásra!

7. Utazz olcsóbban, vagy maradj, ahol vagy

A karácsonyi időszakban az is nagyban megnövelheti a kiadásokat, hogy ilyenkor végig kell látogatni a rokonságot. Sokaknak olyan ez az egy hét, mint egy vándorünnep, több száz kilómétereket zötykölődnek át az ország egyik feléből a másikba, rengeteg időt és pénzt áldozva az ünnep oltárán. Valóban szükség van erre minden évben? Érdemes felülvizsgálni a családi normákat.

Egyrészt, hogyha meg akarod spórolni a benzin vagy jegy költségét, most még van idő rá, hogy feldolgozza a család: idén márpedig te nem utazol, vagy leglábbis nem annyit, mint a korábbi években. Ezt úgy is meg lehet oldani, hogy a család utazik hozzád, feltéve, ha vannak olyan rugalmasak. A másik opció, hogy megpróbálod úgy alakítani, ne kelljen olyan sok helyre menni: például legyen sokkal össznépibb az ünneplés, szervezd össze a család két ágát, hogy egyszerre egy helyen legyenek.

Hogyha a fenti nem járható út, még mindig foghatsz valamennyit az utazási költségeken. Rendszerint a busztársaságok és a vasút is készül időszakos akciókkal. Számolj és kalkulálj, hogy jössz ki jobban, milyen járművön. Gyakran egy drága vonatjegynél jobban megéri autómegosztó szolgáltatót választani. Oscarral, telekocsival akár feleannyiból is kijöhet egy út. Most még van idő tervezni, és úgy alakítani az utazási menetrended, hogy meg tudd oldani másként is. Ezenkívül érdemes rokonokkal, barátokkal is összebeszélni: ha egyfelé utaztok, akkor meg lehet osztani a benzinköltségeket.

8. Gazdálkodj a szabikkal

Hogyha van még erre az évre szabadságod, és megengedi a munkahelyed, ne vedd ki, hanem fizettesd ki azokat a napokat. Ezzel megúszhatod, hogy a küszöböt kelljen rágnod januárban.

Hogyha nem tudod megtenni, és muszáj kivenned a fennmaradó napokat, használd okosan: ha például ledönt a lábadról egy megfázás, ne táppénzként számold el, hanem vedd ki szabadságként, így is több marad a pénztárcádban.

Hogyha nem marad más lehetőség, és nem tudod hogyan kigazdálkodni a karácsonyt, akkor érdemes kölcsönkérni. Gyakran az áruhitelek, a hitelkártyák, folyószámlakeretek felhasználása elsőre jó megoldásnak tűnhet, és végül rengeteget bukhatunk rajta. Még azok is, akik valóban meg vannak győződve, hogy a keretet januárban azonnal visszatöltik majd, és semmit sem buknak az egésszel. Csakhogy bárkivel megeshet, hogy ezt nem tudja megtenni, és kemény kamatokat vasalnak majd be rajta.

Először vizsgálj meg minden lehetőséget, ki tud-e segíteni például valaki, aki nem kér kamatot - például a család - és nem kell azonnal visszafizetni a kölcsönkért összeget sem. Ha pedig mindenképpen pénzintézet segítségére van szükség, ne fordulj a gyorshitelezőkhöz! Most még időben ki tudod választani és meg tudod igényelni a legjobb, hozzád leginkább illő ajánlatot.

+1. Hozd ki kevesebből

Egyre inkább terjed a magyarok körében is a szemlélet, hogy a tárgyaknál jobb élményt ajándékozni, vagy hogy az előre elkészített termékek helyett személyesebb ajándék, ha valamit magunk készítünk el. Nem valószínű, hogy bárki zsugorinak tartana, ha magad készíted el az ajándékot, vagy olyasmit adsz, amit pénzben nem lehet kifejezni: az idődet.

Ráadásul, ha az élmény ajándékra költeni is kell, nem feltétlenül kell ezt még beszoríatanod a karácsonyi büdzsébe! Hogyha például a családodat olyan kuponokkal látod el, amelyek a jövőre vonatkoznak, és az idődet is adod mellé, pl. "Vacsorameghívás", "Közös mozi", "Társasjáték-est", akkor ezeknek a költsége majd a jövőben, apránként fog terhelni és nem most azonnal.

Egy low budget karácsony különösen jól is elsülhet. Ha előre tervezel, akár kitalálhatsz egy nagy közös ajándékot is a családnak: vetítést családi képekkel és videókkal, kikutatott és kinyomtatott, szépen bekeretezett családfát, egységes süticsomagokat, vagy akár egy nagy ajándékcsomagot, ami tele van minden jóval - apróságokkal, és sorsolással dől el, melyik rokon, melyik tárgyat kapja. A kreativitás gyakran sokkal többet ér, mint a pénz!