Hihetetlen, mi történik: már itt is tudsz bankkártyával fizetni

A Bazilikánál megrendezett adventi rendezvénysorozaton az összes kiállítónál és vendéglátóstandnál lehetséges volt a bankkártyás fizetés. A kihelyezett 150 darab terminálnál fizetők számára a HelloPay fizetési rendszere a borravaló mellett felkínálta az adakozás lehetőségét is. Így mindazok, akik élni szerettek volna ezzel a nemes gesztussal, a vásárlás 0 és 20 százalék közötti értékének kiválasztásával, egy mozdulattal hozzáadhatták azt a végösszeghez, ezzel is támogatva a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. A terminálok mellett a cég "adománytotemet" is kihelyezett, ahol vásárlás nélkül is lehetett jótékonykodni. Ezt sokan meg is tették.

Az Európa legszebb karácsonyi vásárának választott Advent Bazilika több mint 3,2 millió forintot gyűjtött a rászorulók megsegítésére a bankkártya elfogadórendszert üzemeltető HelloPay Zrt. fizetőrendszerén keresztül. Az összeget, amely nőtt a 2018-as jótékonysági akcióban hasonló módon befolyt pénzadományhoz képest, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet használta fel. A gyűjtés ezúttal is olyan ünnepi segélyakciókat - ételosztásokat, tűzifa- és élelmiszersegélyakciókat, karácsonyi gyermekprogramokat - támogatott, illetve hozzájárult a karitatív szervezet nehéz sorsú embereket egész évben segítő munkájához.

Varga Norbert, a HelloPay Zrt. vezérigazgatója elmondta, hoyg a korábbi évekhez képest hozzávetőlegesen 95%-kal nőtt a kártyás tranzakciók száma, ami egyértelműen azt jelzi, hogy az emberek előszeretettel használják kártyájukat fizetésre és adakozásra. Úgy látja, hogy a rendszerükön keresztül történő adományozás sikerének hátterében leginkább az átlátható és biztonságos működésük áll.