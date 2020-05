7 alapelv, amit a profi hozamvadászok mindig betartanak: sok pénz múlik rajta

Az új koronavírus-járvány az elmúlt hetekben rendesen felkavarta az állóvizet a gazdaságban. A legtöbb piac esetében teljes a felbolydulás a világjárvány okozta sokkhatás miatt, és ilyen szélsőséges időkben jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon hogyan lehet a kockázatokat elkerülve magasabb hozamot elérni megtakarított pénzünkön.

Az új koronavírus-járvány okozta gazdasági sokkhatás szinte minden gazdasági területen nagy felbolydulást okozott az elmúlt hetekben. Nincs ez másképpen hazánkban sem, ahol a gazdasági teljesítmény visszaesésével számolhatunk idénre. A romló gazdasági kilátások a befektetői hangulatra is hatással vannak, ezt az elmúlt napok hazai tőzsde történései is jól szemléltetik. De nem csak a tőzsdéken jelent meg a félelem, ugyanis a járvány hatása tovább gyűrűzött a többi befektetési piacra is. Ilyen változékony időkben jogosan merül hát fel sokak fejében a kérdés, hogy hosszú távon hogyan lehet számottevő nyereséget elérni a megtakarított pénzünkön, hogyha mindeközben minimális kockázatot szeretnénk vállalni.

A kialakult válsághelyzet többek között arra is rávilágított, hogy mennyire is fontos a megtakarításaink kockázatcsökkentése. A szakértők egyetértenek abban, hogy amennyiben hosszú távon magasabb eredmény a célunk, miközben a kockázatainkat is csökkenteni szeretnénk, akkor érdemes a megtakarításainkat diverzifikálni, azaz több eszköz között megosztani. Ezzel nem csupán a veszteségeinket csökkenthetjük, de a nyereségeinket is maximalizálhatjuk. Ilyenkor érdemes a magyar piacon is népszerű befektetési termékek között ízlésünknek megfelelő arányban elosztani a befektetni kívánt pénzünket.

Szemléltetésképpen összeállítottunk két kezdetleges portfoliót:

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján már egy kockázatkerülő portfolióval is számottevő hozamot érhettünk el. Ennek lényege, hogy befektetésünk túlnyomórészét kiszámíthatóan biztonságosabb eszközökbe fektetjük, majd az ezek után megmaradó pénzünket pedig magasabb hozamú, illetve változékonyabb papírokban és eszközökben helyezzük el. Ha például a megtakarításaink 50 százalékát kötvényekbe és állampapírokba fektetjük, a fennmaradó másik felét pedig 20-30 százalékos arányban megosztjuk részvények és ingatlanbefektetések között, akkor az elmúlt időszak tapasztalatai alapján nem volt lehetetlen cél a 8-10 százalékos éves hozam sem.

Természetesen nincsenek az arányok kőbe vésve, így akár egy dinamikusabban fejlődő portfolió összeállítására is lehetőségünk van. Ebben az esetben a megtakarításunk tetemes részét, akár 70 százalékát is részvényekbe és egyéb abszolút hozamú alapokba fektetjük. Hogyha az így fennmaradó 30 százalékot számunkra kellemes arányban megosztjuk kiszámítható kötvények és ingatlanbefektetések között, akkor viszont már a 15-20 százalék közötti éves hozam sem volt elképzelhetetlen az elmúlt évek eredményei alapján. Így azonban a kockázataink is némileg emelkednek.

A befektetéseink és kockázataink ilyesfajta megosztását szinte végtelen módon kombinálhatjuk az ízlésünknek megfelelően. Fontos azonban tudatában lenni annak, hogy a diverzifikáción túl még számos döntést kell meghoznunk annak érdekében, hogy a befektetéseinket biztonságban tudhassuk. A következőkben ezeket vesszük sorra.

Fontos az időzítés

Ha hosszú távon szeretnél jó hozamot elérni, az is fontos, hogy jó áron szállj be. A jelenlegi sokkhatás ugyan megütötte a piacokat, azonban egyiket sem döntötte be, ezért hosszú távon felépülésre számíthatunk. Ilyenkor érdemes olyan eszközökbe fektetni, amiknek az ára a sokkhatás következtében leesett, azonban hosszú távon nem fér kétség a fellendüléshez.

Ne a pillanatnyi nyereség motiváljon

Ahogy már mondtuk, elég hektikus időket élünk jelenleg, így a rövid távú haszonszerzéshez is elkerülhetetlenül magasabb kockázatok párosulnak. Ha azonban a lehetőségeidhez mérten szeretnéd elkerülni a kiemelkedő kockázatokat, mindenképpen olyan befektetésekben gondolkodj, amik hosszú távon biztos hasznot hoznak neked.

A párhuzamos befektetéseid szintjén gondolkozz

A megtakarításaink elhelyezése során az is fontos kérdés, hogy hogyan osszuk szét leghatékonyabban pénzünket befektetéseink között. Más szóval, hogy hozhatjuk ki a legtöbbet a megtakarításunkból a diverzifikáció előnyeivel. Ha például a megtakarításunkat majdnem egészben kockázatos részvényekbe fektetjük és csak minimális összeget helyezünk el stabilabb eszközökben, akkor lényeges mértékben nem csökkentettük a kockázati kitettségünket. Így könnyen előfordulhat, hogy a részvényeink értékvesztését nem hozzák vissza a kötvényeink hozamai.

Legyen elvárásod a megbízható intézmény



Ha te hosszú távon gondolkozol, illetve kerülni szeretnéd a felesleges kockázatokat, csak megbízható és ismert befektetési alapot válassz. Olyan alapokban gondolkodjunk, ahol nem csak a rugalmas befektetési lehetőségek között variálhatunk, de hosszú évek tapasztalataival rendelkeznek a magyar piacon, így jelentős szakmai hozzáértéssel is rendelkeznek.

Ismerd az eszközt, amibe a pénzed teszed

Ne csak a szépen hangzó számokat halljuk meg. A tőzsdei részvények és államkötvények mellett olyan befektetéseket érdemes keressünk, amelyeknek a piacával mi is legalább köszönőviszonyban vagyunk, és minimum nagyvonalakban követjük a fejleményeket. Jó példa erre az ingatlanpiac, hiszen a legtöbben valamilyen mértékben követik a hazai piac alakulását, és szép számmal találhatunk hazai ingatlanalapokat is megtakarításainkhoz.

Bízd szakértőkre a pénzed

Ahogy arra a mostani járványügyi helyzet is rávilágított, a pénzpiaci válságokban jellemzően elsőként a kezdők, illetve a pénzügyek terén nem megfelelően edukált "befektetők" szenvedik el az első csapásokat. A koronavírus járvány miatt kialakuló piaci turbulenciákban ráadásul ez sokaknak fájdalmas tanulópénz volt. A legjobb befektetési opciókhoz ugyanis pénzügyi ismeretekre van szükség. A legjobb, amit tehát az ember tehet a megtakarításaival, ha pénzügyi szakértőhöz fordul, és nem saját maga hazardírozik a vagyonával. Egy pénzügyekben jártas szakember viszont még a mostani tőkepiaci mozgásokra is jobban fel volt készülve, mint egy átlag befektető.

