Teljes döbbenet: százmilliárdokat tartanak a magyarok egy értelmetlenné vált befektetésben

Portfolio Link a vágólapra másolva

Fordulóponthoz ért nyáron a lakossági állampapírok piaca: amellett, hogy júniussal megkezdődött az első, 2019 júniusában induló Magyar Állampapír Pluszok lejárata, egy megújított MÁP Pluszt is piacra dobtak, jóval kedvezőbb kamatozással - írja a Portfolio. Ennek ellenére még mindig sokan vannak a régi MÁP Plusz-hívők, az összes jegyzés közel 10%-át tartják a mai napig, annak ellenére, hogy lényegesen magasabb kamatot is zsebre tudnának tenni az új „szuperállampapírral”. Van azonban egy faramuci helyzet, ami miatt még logikusnak is mondható a régi MÁP Plusz mellett kitartók egy részének döntése.

A hajdani szuperállampapír 5 éve, 2019 júniusában indult, az akkori kamatkörnyezetben a papír által ígért lépcsős, éves átlagban 4,95%-os hozam sok megtakarítást bevonzott, miután többek között a prémium állampapír kamata is elmaradt a MÁP Pluszétól. Csakhogy az infláció – és ezzel együtt a PMÁP-kamatok – emelkedésével párhuzamosan egyre több pénz távozott belőle; annak ellenére, hogy a MÁP Plusz előnyei a lejárat végén erősödtek fel, megjelentek a nála egyértelműen jobb ajánlatok. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Első ránézésre az idén júniusban induló, megújított MÁP Plusz is jobb kamatokat biztosít: a fix, sávos éves kamatozás 6%-ról indul és egészen 7%-ig megy (időközben a felturbózott MÁP Plusz kamatát is csökkentették). A látható kamatelőny ellenére még mindig sokan vannak, akik nem váltak meg a régi szuperállampapírtól: az ÁKK július végi számai szerint 674 milliárd forintot tesz ki ez az összeg. 2019 júniusa és 2024 júliusa között összesen 6965 milliárd forintnyi MÁP Pluszt jegyeztek le a magyarok, ha ezt összehasonlítjuk a jelenlegi állománnyal, akkor azt kapjuk, hogy a régi MÁP Plusz összes jegyzésének közel 10%-át tartják a mai napig a magyarok. A legkitartóbb MÁP Plusz-hívőket nem lehetett tehát megrengetni, még egy megújított, jobb kamatozású MÁP Plusszal sem. Ezt bizonyítja, hogy május végén a régi MÁP Plusz-állomány 844 milliárdot tett ki, ez július végére 674 milliárdra csökkent, de mivel időközben volt 162 milliárd forintnyi lejárat, gyakorlatilag a lejáratokkal, és nem a pénzek átcsoportosításával magyarázható az állománycsökkenés. És most jön a csavar Bár arról már többször is írtunk, miért nem tekinthető éppen racionális döntésnek, hogy még mindig vannak olyan befektetők a piacon, akik MÁP Pluszt tartanak, ha egyeseket tényleg nem lehet a régi papírból kirobbantani - még egy felturbózott új változattal sem -, akkor ennek apropóján megnéztük, mennyit buknak azok, akik még egy MÁP Plusz-MÁP Plusz cserét sem hajlandóak végrehajtani a magasabb kamatért cserébe. Összességében elmondható, hogy több mint 300 milliárd forintot tartanak a magyarok olyan régi MÁP Pluszokban, aminek semmi értelme. Ez az az összeg, amit jóval magasabb kamatozású MÁP Pluszban is lehetne tartani. A további 355 milliárd viszont úgy tűnik, jó ott, ahol van. Nézzük meg, miért. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A MÁP Plusz 5 éves időtávjának nagy részére igaz, hogy az új MÁP Plusz magasabb kamatot ad, mint az ugyanarra az időtávra tovább tartott régi testvére. A fenti állítás abban az esetben nem állja meg a helyét, ha maximum egy évre van a régi MÁP Plusz lejárata. Ebben az esetben a régi szuperállampapír belép a 6%-os kamatozású periódusba, pontosan abba, ahonnan az új konstrukció is indul. Cserének tehát ezen az időtávon nincs értelme, hiszen az idő előtti visszaváltás 0,5%-os díját megfizetve már rosszabbul járnának a régi MÁP Pluszt tartók. Hasonló a helyzet a maximum 2 év múlva lejáró régi MÁP Pluszoknál is: túl alacsony a fennmaradó időszakra számított éves átlaghozam közötti különbség ahhoz, hogy a visszaváltási díjat is figyelembe véve megérje a papírok közötti csere. Ha azonban vannak olyan befektetők, akiknek a következő 1-2 év közé esik a kamatfizetése, ott 100%-os árfolyamon való visszaváltás mellett már megéri megejteni a cserét. Azoknak pedig, akiknek még legalább három éve van hátra a régi MÁP Pluszból, mindenképp érdemes az új változatra váltaniuk, még a régi papír visszaváltása miatt fizetendő 0,5%-os díj mellett is megéri a csere. Azt feltételezzük az egyszerűsítés kedvéért, hogy az új MÁP Pluszra váltók lejáratig tartják a papírt, vagyis nem kell számolni idő előtti visszaváltással. Ha pedig mégis lejárat előtt váltanák vissza a papírt, akkor feltételezzük, hogy kivárják a kamatfizetést a 0,5%-os díj elkerülése érdekében. Összességében tehát annak, aki mindeddig kitartott a régi MÁP Pluszja mellett, és a következő egy évben jár le a papírja, nem érdemes már a felturbózott változatra váltania. Még annak sem nagyon, akinek van még két éve a lejáratig (hacsak nem tudja megoldani a visszaváltást a kamatfizetést övező napokban). Minél messzebb van azonban a régi MÁP Plusz lejárata, annál inkább szembetűnő az új „szuperállampapír” kamatelőnye. Természetesen a MÁP Pluszon túl vannak más állampapírok, amelyek rövid távon is jobb hozamot tudnak nyújtani.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK